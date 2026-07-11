Il giornalista Wael Al Dahdouh, stimato capo dell'ufficio di Al Jazeera nella Striscia di Gaza, ha offerto una toccante testimonianza della drammatica realtà che affligge la regione. L'occasione è stata un significativo incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, tenutosi a Bari, dove Al Dahdouh ha descritto la situazione attuale con parole di forte impatto: "A Gaza si continua a vivere un'apocalisse".

Durante l'evento, il corrispondente ha delineato un quadro desolante delle difficoltà quotidiane che la popolazione civile è costretta ad affrontare.

La guerra ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione diffusa, innescando una crisi umanitaria senza precedenti che continua a mietere vittime e a compromettere ogni aspetto della vita. I residenti di Gaza vivono in condizioni estremamente precarie, caratterizzate da gravi carenze di beni essenziali e dalla quasi totale compromissione dei servizi di base, rendendo la sopravvivenza una sfida costante.

Al Dahdouh ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale e spesso eroico dei giornalisti impegnati sul campo. Questi professionisti dell'informazione si adoperano per documentare la cruda realtà dei fatti, operando in contesti di estremo pericolo e mettendo a rischio la propria vita per garantire che il mondo sia informato su quanto accade nella Striscia di Gaza.

La voce della verità da Gaza

Nel corso del suo intervento, Wael Al Dahdouh ha condiviso con i presenti episodi sia personali che professionali, esperienze che lo hanno segnato profondamente e che testimoniano la gravità del conflitto. Ha ribadito con forza l'imperativo morale di continuare a raccontare senza sosta ciò che accade a Gaza, nonostante le immense difficoltà e i pericoli costanti che minacciano chi cerca di fare luce sulla verità. Il giornalista ha pronunciato parole che risuonano come un monito per la professione: "la voce di chi racconta la verità non deve essere mai spenta", sottolineando l'importanza vitale di un'informazione libera e coraggiosa.

L'incontro ha registrato una notevole affluenza, con la partecipazione di numerosi giornalisti e autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali.

Tutti i presenti hanno espresso unanime solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza, duramente colpita, e dei colleghi che, con dedizione e rischio personale, sono impegnati quotidianamente nel racconto del complesso e doloroso conflitto. Questo momento di confronto ha rafforzato il legame tra la comunità giornalistica e la consapevolezza dell'importanza di sostenere chi opera in contesti di crisi.

L'impegno dell'Ordine dei giornalisti della Puglia

L'Ordine dei giornalisti della Puglia si conferma un'istituzione fondamentale per la tutela e la promozione della professione giornalistica nella regione. L'ente svolge un ruolo attivo nell'organizzazione di incontri, seminari e diverse iniziative volte a favorire la formazione continua e il confronto costruttivo tra gli operatori dell'informazione.

L'evento con Wael Al Dahdouh si inserisce pienamente in questa missione, rappresentando un'importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento su temi di stringente attualità internazionale, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su scenari globali complessi e a rafforzare l'etica professionale.