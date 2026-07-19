La regione Umbria può tirare un sospiro di sollievo: nella giornata del 19 luglio 2026, i vigili del fuoco hanno confermato che al momento non risultano focolai attivi di incendi boschivi sul territorio. La situazione generale è stata dichiarata in miglioramento e sotto controllo in tutte le aree precedentemente interessate dagli eventi. Questo aggiornamento giunge dopo giorni di intensa attività e preoccupazione per la vasta area colpita dagli incendi.

Presidi e monitoraggio costante nelle zone colpite

Nonostante il miglioramento, il dispositivo di prevenzione e monitoraggio resta pienamente operativo.

A Costacciaro, una squadra dell’Agenzia forestale regionale mantiene un presidio attivo per sorvegliare l'area e intervenire prontamente in caso di eventuali riprese. Analogamente, a Nocera Umbra, una squadra dei vigili del fuoco, affiancata dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), continua a operare sul campo. Queste misure sono cruciali per garantire la sicurezza e la stabilità delle zone già provate dal fuoco, evitando che piccole braci possano trasformarsi in nuove emergenze.

Il contesto degli incendi: l'emergenza a Nocera Umbra

L'annuncio odierno segue una giornata particolarmente critica, quella del 18 luglio 2026, quando un vasto incendio aveva interessato una porzione significativa del territorio umbro.

A Nocera Umbra, in particolare, una stima iniziale ha indicato che circa 180 ettari di vegetazione sono stati percorsi dalle fiamme. Il fronte di fuoco, che si estendeva per circa 150 metri, si era riattivato nel pomeriggio, alimentato dalle temperature elevate e dal vento, rendendo le operazioni di contenimento particolarmente complesse.

Per contrastare l'avanzata delle fiamme, è stato impiegato un Erickson S-64, un mezzo aereo specializzato nello spegnimento. Parallelamente, un elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato un monitoraggio aereo costante per verificare l'estensione delle aree percorse dal fuoco e individuare eventuali altri focolai attivi. La gestione dell'emergenza è stata costantemente monitorata dalle autorità regionali.

Un briefing di coordinamento ha visto la partecipazione della presidente della Regione Umbria, del direttore regionale della Protezione civile, del direttore regionale dei vigili del fuoco dell'Umbria e del dirigente referente. Le squadre hanno proseguito il loro instancabile lavoro anche durante la notte, con l'obiettivo primario di prevenire nuovi focolai e mettere in sicurezza il territorio.

Situazioni sotto controllo a Costacciaro e Baiano di Spoleto

Anche in altre località si sono registrati interventi mirati. A Costacciaro, l'azione congiunta dei vigili del fuoco e dell’Agenzia regionale forestale ha permesso di gestire e controllare efficacemente piccoli focolai che avevano coinvolto principalmente ceppaie, ora completamente sotto controllo. Infine, una buona notizia giunge da Baiano di Spoleto, dove l'incendio è stato ufficialmente dichiarato spento, segnando la fine di un'altra emergenza sul fronte degli incendi boschivi nella regione.