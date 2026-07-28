La carreggiata in direzione Sassari della strada statale 131 'Carlo Felice', che collega Cagliari con Sassari, è stata chiusa al traffico a Macomer. La chiusura, avvenuta al chilometro 142,5 presso il bivio con la statale 129, è dovuta a un incendio divampato su una collina a ridosso della strada, in località Nuraghe Santa Barbara. Il fumo ha invaso la statale, riducendo drasticamente visibilità e sicurezza per gli automobilisti.

Il Corpo Forestale è intervenuto prontamente, riuscendo a tenere sotto controllo le fiamme grazie al supporto di tre elicotteri antincendio.

I velivoli, provenienti dalle basi operative di Anela, Bosa e Oristano-Fenosu (quest'ultimo con un AS332 Super Puma), sono stati essenziali per ottimizzare i tempi di intervento su un'area particolarmente impervia e di difficile accesso per i mezzi terrestri. Le fiamme hanno interessato una superficie a pascolo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area.

Coordinamento e sicurezza viaria

L'emergenza ha richiesto un coordinamento efficace tra le diverse autorità per garantire la sicurezza della zona colpita e la gestione del flusso veicolare. La ridotta visibilità causata dal fumo denso ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per la chiusura temporanea del tratto stradale e l'organizzazione delle deviazioni, assicurando l'incolumità degli automobilisti e permettendo le operazioni di spegnimento.

La Statale 131: un'arteria soggetta a emergenze

La strada statale 131 'Carlo Felice', principale collegamento tra Cagliari e Sassari, è purtroppo spesso teatro di eventi analoghi. Un precedente si è verificato il 19 luglio scorso, quando un vasto incendio nelle campagne di Siligo ha causato la chiusura della strada al chilometro 186. Anche in quella circostanza, l'intervento congiunto di forze dell'ordine e vigili del fuoco è stato fondamentale per contenere l'emergenza e salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori, evidenziando la ricorrenza di tali criticità per questa importante infrastruttura sarda.