Una tragica fatalità ha colpito un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, deceduto a causa di un arresto cardiaco mentre svolgeva la sua attività lavorativa all'interno di una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'episodio, che ha riacceso i riflettori sulle condizioni di lavoro nel settore agricolo, è stato denunciato dalla Flai Cgil. Il sindacato ha immediatamente evidenziato le criticità legate ai tempi di intervento dei soccorsi, sottolineando come l'ambulanza sia giunta da Sortino, una località distante dal luogo dell'incidente, sollevando interrogativi sull'efficienza del sistema di emergenza territoriale.

Le richieste sindacali e il quadro normativo vigente

A seguito di questo drammatico evento, la Flai Cgil ha reiterato con forza la richiesta di estendere l'applicazione dello stop alle attività lavorative durante le ore più calde della giornata anche ai lavori svolti all'interno delle serre. Attualmente, l'ordinanza regionale del 12 giugno, emanata per contrastare gli effetti del caldo estremo, vieta l'esposizione diretta al sole, ma non contempla specificamente le serre, ambienti dove le temperature possono raggiungere livelli elevatissimi e spesso insostenibili per chi vi opera. Questa lacuna normativa è considerata una grave falla nella tutela dei lavoratori agricoli. Parallelamente, la Cgil ha lanciato un appello per un potenziamento urgente del servizio ambulanze nel territorio siracusano, giudicato insufficiente per garantire risposte tempestive ed efficaci in situazioni di emergenza, come purtroppo dimostrato da questo recente caso.

Il contesto agricolo di Pachino e le condizioni dei lavoratori

Pachino si conferma un fulcro agricolo di primaria importanza nella provincia di Siracusa, celebre per la sua produzione di pomodori e altre colture orticole. In questo contesto, i braccianti agricoli costituiscono una parte essenziale della forza lavoro locale, spesso impegnata in condizioni ambientali particolarmente difficili, soprattutto durante i mesi estivi. Le attività svolte nelle serre, in particolare, sono caratterizzate da un accumulo di calore significativo, che può rendere l'ambiente di lavoro estremamente gravoso e potenzialmente pericoloso per la salute dei lavoratori. La mancanza di adeguati sistemi di ventilazione e la prolungata esposizione a temperature elevate aumentano il rischio di malori e incidenti, rendendo indispensabile un monitoraggio costante delle condizioni di salute e l'adozione di misure preventive più stringenti.

L'incidente ha dunque riacceso un dibattito cruciale sulle misure di sicurezza e sulla tutela della salute per tutti coloro che operano nel settore agricolo. L'attenzione si concentra ora sulla necessità di una revisione approfondita delle normative attuali e sul rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio. La richiesta di interventi concreti, volti a migliorare le condizioni di lavoro e la rapidità dei soccorsi in caso di emergenza, rimane un punto centrale nelle rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, che chiedono risposte immediate per prevenire ulteriori tragedie e garantire la dignità e la sicurezza dei lavoratori agricoli.