Un vasto incendio ha interessato il deposito di smistamento Brt, situato nel quartiere Bovisa, nella zona Nord di Milano, a partire dalla serata di ieri. L'evento, sebbene circoscritto dai vigili del fuoco, ha richiesto un intervento continuativo e massiccio. Cinque squadre si sono alternate senza sosta per domare le fiamme e, in particolare, per raffreddare due container che continuavano a bruciare. Questi container, contenenti biciclette elettriche, hanno generato un significativo pericolo di esplosione a causa delle batterie al loro interno.

L'incendio si è sviluppato in via Don Giovanni Minzoni, e le operazioni di spegnimento sono proseguite intensamente proprio per scongiurare l'innesco delle numerose batterie presenti nei mezzi.

Le autorità sanitarie, tra cui Arpa e Ats, hanno prontamente diramato raccomandazioni per i residenti delle abitazioni vicine. È stato consigliato di tenere le finestre chiuse, di non stazionare nei pressi del deposito e, in via precauzionale, di evitare che i bambini giocassero o sostassero all'aperto nelle aree circostanti. Un'ulteriore indicazione ha riguardato il divieto di consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze dell'area interessata.

Misure precauzionali e monitoraggio ambientale

Le misure precauzionali per la popolazione sono state confermate anche per la giornata di giovedì. Questa decisione è stata presa in seguito alle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria effettuate da Arpa.

L'assessore alla Protezione civile Marco Granelli ha sottolineato che si tratta di provvedimenti adottati per cautela. Le rilevazioni iniziali, infatti, non hanno evidenziato la necessità di introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle già comunicate al momento del divampare del rogo. Nonostante ciò, la situazione rimane sotto attento monitoraggio.

Le autorità competenti continuano a vigilare sull'evolversi della situazione per garantire la massima sicurezza dei cittadini e prevenire qualsiasi rischio potenziale derivante dalla combustione delle batterie delle biciclette elettriche presenti nei container coinvolti nell'incendio. L'obiettivo primario è tutelare la salute pubblica e l'ambiente circostante.

Il deposito Brt e il contesto della Bovisa

Il deposito di smistamento Brt, fulcro dell'incendio, è strategicamente posizionato nel quartiere Bovisa, una zona a nord di Milano nota per la sua significativa concentrazione di attività logistiche e industriali. Questa struttura rappresenta un punto cruciale per la distribuzione e lo smistamento di merci all'interno della città metropolitana, rendendo l'incidente particolarmente rilevante per le operazioni di logistica locale.

Le operazioni di spegnimento e le rigorose misure di sicurezza implementate dalle autorità sanitarie e dalla Protezione civile sono volte a salvaguardare la salute dei residenti e a mitigare ogni potenziale danno derivante dall'incendio, specialmente in relazione al pericolo rappresentato dalle batterie delle biciclette elettriche. L'impegno è massimo per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dell'area.