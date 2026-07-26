Un vasto incendio ha colpito la zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, nel pomeriggio del 26 luglio 2026. L'emergenza ha richiesto l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) da parte della sindaca Maria Terranova, che ha assicurato un monitoraggio costante dell'evolversi della situazione. Sul luogo dell'incendio sono intervenute con prontezza numerose squadre, tra cui i Vigili del Fuoco, i gruppi di Protezione Civile, le forze dell'ordine e la polizia municipale, tutti impegnati senza sosta nelle complesse operazioni di spegnimento.

Interventi di Emergenza e Misure di Sicurezza

A fronte della gravità dell'evento, la sindaca Terranova ha lanciato un appello ai cittadini, esortandoli a "evitare gli spostamenti non necessari" per non intralciare le operazioni e garantire la sicurezza. Per precauzione, il traffico sull'autostrada A19 Palermo-Catania, specificamente lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo, è stato temporaneamente interrotto. La circolazione è stata poi ripristinata una volta valutate le condizioni di sicurezza. Le fiamme, di notevole intensità, hanno purtroppo causato la distruzione di tre capannoni all'interno del perimetro industriale.

Per affrontare l'incendio, sono state mobilitate ben diciassette squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da cinque squadre di volontariato della Protezione Civile, ciascuna dotata di mezzi antincendio specifici, attivati direttamente dalla Regione Siciliana.

La complessità della situazione ha reso necessario richiedere anche l'intervento di mezzi aerei, coordinati attraverso la sala operativa unificata permanente della Regione.

Difficoltà Operative e Ruolo del Supporto Aereo

Nonostante la tempestiva richiesta, l'elicottero del Corpo Forestale Regionale, inviato immediatamente sul posto, non ha potuto effettuare i lanci d'acqua previsti. La causa principale è stata il forte vento che soffiava sull'area, rendendo impossibile operare in condizioni di sicurezza per il velivolo e il suo equipaggio. Di conseguenza, la Regione Siciliana ha inoltrato una richiesta urgente al Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per l'invio di due Canadair, velivoli specializzati nello spegnimento di incendi di vaste proporzioni.

Il coordinamento delle operazioni è stato costante e serrato. Il capo del Dipartimento regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha mantenuto un contatto diretto e continuo con il presidente della Regione, Renato Schifani, fornendo aggiornamenti dettagliati sull'evoluzione della situazione. Grazie all'impegno congiunto di tutte le forze in campo, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha potuto comunicare che l'incendio è stato circoscritto. Le operazioni di spegnimento definitivo e di bonifica dell'intera area proseguiranno senza sosta fino al raggiungimento della completa messa in sicurezza.

L'Importanza Strategica della Zona Industriale

La zona industriale di Termini Imerese rappresenta un polo economico di rilievo per il territorio, ospitando numerose attività produttive, tra cui le importanti Officine Meccaniche Industriali.

La presenza di infrastrutture complesse e di un elevato numero di capannoni rende la gestione di emergenze come quella verificatasi particolarmente ardua. Questo scenario richiede non solo un coordinamento esemplare tra le diverse squadre di soccorso, ma anche l'impiego di risorse altamente specializzate per mitigare i rischi e garantire una risposta efficace.