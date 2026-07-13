Un incendio è divampato all'interno della chiesa Madre di Santa Maria Assunta a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Il rogo, con ogni probabilità partito dalla sagrestia, ha interessato successivamente la navata centrale dell'edificio sacro. L'allarme è stato lanciato dai proprietari di un appartamento situato a poche decine di metri dalla chiesa, che hanno prontamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno domato le fiamme e stanno ora conducendo le delicate operazioni di messa in sicurezza dell'immobile. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma sono in corso approfonditi accertamenti per valutare l'entità di eventuali danneggiamenti all'interno della struttura.

L'ipotesi principale, al momento, è che le cause dell'incendio siano di natura accidentale, anche considerando che poco prima dello sviluppo del rogo era stata celebrata una funzione funebre.

L'intervento dei soccorsi e il contesto locale

Il parroco, don Antonio De Nanni, e il sindaco Elio Ciccarese stanno seguendo da vicino tutte le fasi dell'intervento e delle verifiche, testimoniando la preoccupazione della comunità per l'accaduto. La chiesa Madre di Santa Maria Assunta rappresenta un punto di riferimento storico e spirituale per Torchiarolo, essendo la parrocchiale del comune, inclusa nell'arcidiocesi di Lecce e nel vicariato di Squinzano.

La storia e le caratteristiche architettoniche

L'edificio sacro vanta origini profondamente antiche, con la sua fondazione che si colloca nel periodo romanico-angioino (tra il X e il XIII secolo).

La sua struttura attuale, con pianta a croce latina e tre navate, è stata definita alla fine del XVI secolo. Nel Settecento, la chiesa ha assunto l'aspetto del barocco pugliese, con una facciata in tufo carparo e decorazioni tipiche del periodo. Questa facciata si distingue per un grande portale con timpano a sesto ribassato, nicchie laterali e una suggestiva finestra a rosone raffigurante l'Assunzione della Madonna, sormontata da un orologio. L'interno della chiesa si sviluppa in tre navate armoniose, separate da robusti pilastri con archi a tutto sesto e volte a stella. Il presbiterio rialzato ospita diverse opere d'arte, tra cui spiccano altari finemente decorati, affreschi di pregevole fattura e tele di notevole valore artistico, rendendo la chiesa un prezioso patrimonio storico-artistico e devozionale per Torchiarolo.