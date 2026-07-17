Un Canadair, velivolo della flotta aerea nazionale, è intervenuto prontamente nelle campagne di Bau Mauro, nel territorio di San Nicolò D'Arcidano, in provincia di Oristano. L'intervento si è reso necessario per fronteggiare un vasto incendio che si è sviluppato nella zona, richiedendo l'impiego immediato di mezzi aerei specializzati per un efficace contenimento delle fiamme e per prevenire la loro ulteriore propagazione.

Le operazioni di spegnimento hanno visto l'impegno congiunto del Corpo Forestale, che sta operando non solo con il Canadair, ma anche con due elicotteri leggeri e con il Superpuma, un mezzo aereo di proprietà della flotta regionale.

Questo intervento coordinato tra risorse statali e regionali si è rivelato fondamentale per arginare l'avanzamento dell'incendio, che sta interessando diverse aree delle campagne circostanti il comune di San Nicolò D'Arcidano.

Il dispiegamento di forze e la strategia di intervento

Il Canadair, velivolo specializzato nella lotta agli incendi e parte integrante della flotta aerea nazionale, ha operato in stretta sinergia con i mezzi aerei regionali. Tra questi, due elicotteri leggeri e il potente Superpuma hanno contribuito attivamente alle operazioni di contrasto alle fiamme. Le squadre a terra del Corpo Forestale, supportate dall'alto, hanno lavorato incessantemente per circoscrivere l'area interessata dall'incendio.

L'obiettivo primario è limitare i danni ambientali e agricoli, prevenendo il coinvolgimento di ulteriori superfici boschive e coltivazioni, e salvaguardando il territorio e le comunità locali.

Allerta incendi e condizioni di rischio elevato in Sardegna

L'intervento odierno si inserisce in un contesto di elevata attenzione per il rischio incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale aveva infatti emanato un avviso di allerta arancione per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Tale avviso segnalava un pericolo alto e una condizione di attenzione rinforzata su tutto il territorio regionale a causa delle condizioni climatiche e ambientali favorevoli allo sviluppo e alla rapida diffusione degli incendi.

Le previsioni indicavano che, a seguito di un eventuale innesco, un evento incendiario avrebbe potuto raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate. In tali circostanze, si renderebbe necessario il concorso della flotta aerea statale, come effettivamente avvenuto nell'episodio di San Nicolò D'Arcidano. L'allerta sottolineava la possibilità che, anche con un intervento tempestivo e massiccio, la gestione dell'incendio potesse richiedere l'impiego di risorse aggiuntive e specializzate rispetto a quelle già disponibili a livello regionale.