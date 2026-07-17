Il consigliere regionale Nilo Arcudi, esponente del gruppo Tp-Uc, ha espresso una dura critica nei confronti della gestione dei lavori stradali che stanno interessando la città di Perugia. Arcudi ha evidenziato il ritardo significativo dell'incontro tenutosi in Prefettura con Anas e gli altri soggetti coinvolti, avvenuto solo dopo l'insorgere dei gravi disagi al traffico cittadino.

Mancanza di pianificazione e disagi diffusi

Secondo Arcudi, i lavori sulle strade di Perugia erano noti da mesi, e la loro programmazione avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore anticipo.

La situazione attuale è il risultato di una "grave mancanza di pianificazione" e di un approccio meramente emergenziale. Questo ha costretto cittadini, lavoratori e attività economiche a fronteggiare code interminabili e condizioni di viabilità estremamente difficili. Il consigliere ha dichiarato con fermezza: "La programmazione andava fatta prima, non quando la città è già nel caos e i cittadini sono esasperati". Ha inoltre sottolineato che "chi governa una Regione ha il dovere di programmare, prevenire e coordinare", aggiungendo che "non è accettabile accorgersi del problema soltanto dopo giorni di code interminabili, cittadini esasperati, lavoratori in difficoltà e attività economiche penalizzate".

Richieste di interventi urgenti e scuse istituzionali

Arcudi ha insistito sulla necessità di un confronto preventivo con Anas per individuare soluzioni organizzative in grado di limitare i disagi. Tra le proposte avanzate, l'adozione di modalità operative meno impattanti, come i lavori in orario notturno o altre misure di mitigazione. Il consigliere ha ribadito che "oggi si tenta di correre ai ripari, ma il danno è ormai stato fatto", sottolineando che "migliaia di umbri hanno perso ore nel traffico, sopportando disagi enormi e condizioni inaccettabili". Ha inoltre chiesto che le responsabilità istituzionali siano riconosciute, invitando chi di dovere ad avere "l’umiltà di chiedere scusa ai cittadini per questa situazione vergognosa".

L'appello si estende alla messa in campo di "ogni intervento possibile per ridurre immediatamente i disagi", con l'obiettivo primario di evitare che una simile paralisi si ripeta.

Il contesto dei rallentamenti e il ruolo di Anas

I lavori stradali in corso a Perugia hanno generato pesanti rallentamenti e lunghe code, con tempi di attesa che in alcuni casi hanno raggiunto le tre ore. Il traffico intenso ha coinvolto un elevato numero di automobilisti diretti verso la città, aggravando significativamente la situazione della viabilità locale. I disagi si sono estesi alle principali arterie di collegamento, rendendo difficoltoso l’accesso sia per i residenti sia per coloro che si spostano per motivi lavorativi o altre necessità.

Anas, la società incaricata della gestione e manutenzione della rete stradale italiana, è coinvolta nella pianificazione e nell’esecuzione degli interventi infrastrutturali. Nel contesto dei lavori a Perugia, Anas ha partecipato alla definizione delle opere e alle riunioni istituzionali volte a trovare soluzioni per la gestione del traffico e la mitigazione dei disagi.