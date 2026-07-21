Un vasto incendio è divampato nella notte a Lequile, comune situato nella provincia di Lecce, generando allarme e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. Il rogo ha interessato un'officina di pneumatici, localizzata in via San Pietro in Lama, causando danni significativi all'intera struttura e al suo contenuto. Le cause esatte dell'incendio sono al momento oggetto di approfondite indagini da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto per avviare tutti gli accertamenti di competenza e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le fiamme, sviluppatesi con rapidità, hanno avvolto sia gli uffici amministrativi sia l'area destinata alla lavorazione e alla riparazione dei veicoli.

L'intensità del calore e la virulenza del fuoco hanno compromesso gravemente le attrezzature professionali presenti all'interno dell'officina. Oltre a ciò, il rogo ha coinvolto e distrutto completamente tre motocicli e un'autovettura che si trovavano parcheggiati all'interno della struttura al momento dell'incidente. Anche la struttura stessa dell'edificio ha subito danni ingenti, con parti murarie e coperture seriamente compromesse dall'azione devastatrice delle fiamme.

Per affrontare l'emergenza e domare il rogo, è stato necessario l'intervento tempestivo di due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando provinciale di Lecce. I pompieri sono stati supportati da un imponente dispiegamento di mezzi, tra cui due autobotti per garantire un costante rifornimento idrico, un'autoscala per operare in altezza e la presenza strategica del funzionario di guardia, incaricato di coordinare le operazioni.

La loro azione congiunta e professionale ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che si propagassero pericolosamente alle attività commerciali e agli edifici residenziali circostanti, scongiurando così un disastro di ben più ampie proporzioni. Una volta spento l'incendio e bonificata l'area, si è proceduto alla messa in sicurezza dell'intero perimetro interessato, per prevenire ulteriori rischi.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e l'entità dei danni

L'efficacia e la rapidità dell'intervento dei Vigili del Fuoco sono state determinanti per contenere la diffusione dell'incendio. Le due squadre, affiancate dalle autobotti e dall'autoscala, hanno lavorato incessantemente per diverse ore, in condizioni difficili, per avere ragione delle fiamme.

I danni accertati sono purtroppo estesi e di notevole entità, riguardando non solo le attrezzature specifiche per la riparazione dei pneumatici e i veicoli (i tre motocicli e l'autovettura) presenti nell'officina, ma anche la stabilità strutturale dell'immobile, che richiederà probabilmente interventi di ripristino significativi. La risposta immediata dei soccorsi ha tuttavia salvaguardato in modo cruciale le proprietà adiacenti, evitando che il fuoco potesse estendersi oltre i confini dell'attività.

Lequile: un territorio vulnerabile agli incendi estivi

Il comune di Lequile, incastonato nel cuore della provincia di Lecce, si caratterizza per un contesto territoriale variegato, che include sia una diffusa presenza di attività artigianali e insediamenti urbani, sia significative aree verdi e porzioni di macchia mediterranea.

Questa particolare conformazione rende il territorio particolarmente vulnerabile al rischio di incendi, specialmente durante i mesi più caldi e secchi della stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione arida creano condizioni favorevoli alla propagazione dei roghi. Negli ultimi anni, la zona è stata purtroppo teatro di numerosi episodi di questo tipo, che hanno interessato sia la vegetazione boschiva che le aree più prossime ai centri abitati, richiedendo costanti interventi coordinati da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per la bonifica, lo spegnimento e la successiva messa in sicurezza delle aree colpite, a testimonianza di una problematica ambientale ricorrente.