Abbanoa ha comunicato un'importante interruzione del servizio idrico che interesserà il comune di Sestu, in provincia di Cagliari, nella giornata di giovedì 23 luglio. I lavori di collegamento, previsti tra le 8:30 e le 16:30, sono essenziali per integrare la nuova condotta di via Torino con la rete idrica già esistente nelle vie Perugia, Garibaldi e Monserrato. Questa operazione comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua nell'area specifica tra le vie Scipione e Monserrato. In tale zona, i residenti dovranno considerare la possibilità di cali di pressione e temporanee interruzioni della fornitura, con disagi che Abbanoa si impegna a ridurre al minimo.

L'intervento è parte di un piano più ampio volto a migliorare l'efficienza e la stabilità della distribuzione idrica locale. I tecnici di Abbanoa opereranno con la massima celerità per completare le attività nel minor tempo possibile, puntando a riattivare il servizio in anticipo rispetto alla tempistica comunicata. Una volta ripristinata l'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi inizialmente torbida. Questo fenomeno, dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni, è transitorio e si risolverà spontaneamente. Per segnalare eventuali anomalie persistenti o per richiedere assistenza, i cittadini possono contattare il Servizio guasti di Abbanoa, disponibile 24 ore su 24, al numero verde 800.022.040.

Manutenzione e potenziamento della rete idrica in Sardegna

L'intervento a Sestu si inserisce nel contesto delle continue attività di manutenzione e potenziamento della rete idrica che Abbanoa sta portando avanti in diversi comuni della Sardegna. A titolo di esempio, il 16 luglio scorso, operazioni simili sono state effettuate nelle località di Olbia, Tempio Pausania, Siniscola, Ploaghe e Cabras. Anche in quelle occasioni, i lavori hanno comportato interruzioni temporanee del servizio e cali di pressione in varie aree interessate. In tutte queste circostanze, i tecnici hanno operato con l'obiettivo di limitare la durata dei disagi per l'utenza e, al termine degli interventi, l'acqua ha potuto presentarsi temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni. Abbanoa ha sempre invitato i propri utenti a segnalare prontamente qualsiasi anomalia riscontrata, utilizzando il numero verde dedicato per un supporto costante.