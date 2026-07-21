Un incidente stradale si è verificato il 17 giugno a Casteggio, nell'Oltrepò Pavese (Pavia), quando un giovane di 20 anni ha causato uno scontro con una manovra azzardata. L'episodio ha portato al ferimento di un altro automobilista. Invece di fermarsi per prestare soccorso, il ventenne si è allontanato rapidamente dal luogo, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il responsabile dopo poco più di un mese. Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso, un grave reato. Le autorità hanno inoltre disposto il sequestro della patente di guida.

La persona ferita nell'incidente ha riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

L'intervento delle forze dell'ordine e le conseguenze

L'azione dei carabinieri si è focalizzata sull'individuazione del responsabile, che aveva abbandonato il luogo del sinistro senza prestare aiuto al conducente ferito. L'attività investigativa ha condotto alla denuncia del ventenne per omissione di soccorso, un reato grave previsto dal codice della strada per la mancata assistenza in caso di incidenti con feriti. Oltre alla denuncia, è stato confermato il sequestro della patente di guida del giovane.

Casteggio: contesto e viabilità dell'Oltrepò Pavese

L'incidente è avvenuto a Casteggio, comune situato nell'Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia.

Questa località è nota per la sua posizione strategica lungo importanti vie di comunicazione, fungendo da centro di riferimento per l'area. L'Oltrepò Pavese è una delle principali zone collinari della Lombardia, caratterizzata da una rete stradale che connette numerosi centri abitati. Questa rete, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere teatro di episodi di incidentalità stradale, rendendo la prudenza un elemento fondamentale per la sicurezza.