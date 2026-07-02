La Procura di Milano ha recentemente ascoltato due figure note del calcio italiano: Daniel Maldini, calciatore e figlio dell’ex difensore Paolo Maldini, e il difensore Kevin Bonifazi. Entrambi sono stati sentiti in qualità di testimoni nell’ambito di una complessa inchiesta giudiziaria che verte su presunte attività di sfruttamento della prostituzione nel capoluogo lombardo. L’indagine, condotta dal pubblico ministero Luca Gaglio, si focalizza sull'esistenza e l'operato di una rete organizzata che avrebbe gestito un giro di escort di alto livello a Milano, coinvolgendo diverse personalità.

Secondo quanto emerso, Maldini jr e Bonifazi sono stati convocati per fornire chiarimenti e informazioni utili agli inquirenti. È fondamentale sottolineare che entrambi i calciatori sono stati ascoltati esclusivamente come persone informate sui fatti e, al momento, non risultano indagati nel procedimento penale in corso. L’inchiesta ha già condotto all’arresto di alcune persone sospettate di essere direttamente coinvolte nell’organizzazione e nella gestione delle attività illecite, evidenziando la serietà dell'operazione.

L'inchiesta e le testimonianze

La vicenda giudiziaria ha attirato l'attenzione, coinvolgendo indirettamente personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Gli inquirenti sono impegnati nella ricostruzione dei rapporti e delle modalità con cui sarebbe stato orchestrato il presunto giro di escort.

Daniel Maldini e Kevin Bonifazi hanno risposto alle domande degli investigatori, fornendo la propria versione dei fatti e contribuendo a delineare il quadro complessivo. Gli accertamenti investigativi proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni eventuale responsabilità e di definire il ruolo di tutte le persone coinvolte in questa complessa rete.

Il contesto delle indagini milanesi

L’inchiesta della Procura di Milano si inserisce in un contesto operativo più ampio, volto al contrasto e alla repressione dello sfruttamento della prostituzione. Le autorità giudiziarie milanesi sono da tempo attivamente impegnate in un'intensa attività di monitoraggio e repressione di fenomeni criminali legati allo sfruttamento sessuale, alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani.

Particolare attenzione viene dedicata alle dinamiche che possono coinvolgere figure pubbliche e professionisti, data la risonanza e le implicazioni sociali. L'obiettivo è smantellare le reti illecite e garantire la legalità sul territorio.