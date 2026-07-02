Il principe Harry si prepara a una visita nel Regno Unito con gravi preoccupazioni per la sua sicurezza. Un rapporto della sua scorta privata ha segnalato "minacce terroristiche" contro il principe, provenienti da integralismo islamico ed estremismo di destra. Il documento indica Harry come bersaglio di sei complotti terroristici. Il rischio maggiore evidenziato è dal terrorismo stocastico.

Protezione e decisioni delle autorità

Il rapporto, inviato al comitato RAVEC (che decide sulla protezione statale), evidenzia il diniego della polizia britannica a una scorta pubblica per Harry, nonostante le minacce.

La sicurezza privata del principe non può portare armi nel Regno Unito, limitando la risposta. La valutazione suggerisce che solo la sicurezza statale può mitigare i rischi, essendo le autorità britanniche più idonee a garantire protezione completa.

La Metropolitan Police è a conoscenza di numerosi stalker della famiglia reale che minacciano Harry, Meghan e i figli. Harry ha perso la protezione reale automatica. Il rapporto cita episodi di intrusione nella residenza californiana e accessi non autorizzati in tribunale.

Implicazioni della visita

La visita personale di Harry è confermata, ma la presenza di Meghan e dei figli è incerta per le minacce. L'assenza di protezione statale potrebbe rendere Harry il membro più vulnerabile della famiglia reale. Le decisioni sulla sicurezza spettano al comitato RAVEC.

Il viaggio, se con l'intera famiglia Sussex, sarebbe il primo ritorno nel Regno Unito dal 2022 e un possibile segnale di riavvicinamento.