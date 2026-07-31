Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, nella tarda serata di giovedì 30 luglio 2026. Una donna di 62 anni ha perso la vita, mentre il marito, di 66 anni, ha riportato gravi ferite. La coppia, residente a Villafranca Piemonte, viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando il mezzo è precipitato in una scarpata.

L'incidente si è verificato lungo la strada di montagna che collega Montoso a Bagnolo. Durante un tratto in discesa, il conducente dello scooter ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento.

Il mezzo è sbandato, finendo fuori strada e precipitando nella scarpata. La donna, passeggera, è deceduta sul colpo.

Le condizioni del marito sono apparse subito critiche. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Torino, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono in corso.

Dinamica, soccorsi e contesto stradale

Il tratto stradale dove è avvenuto l'incidente è noto per essere particolarmente impegnativo, con pendenze e curve strette che richiedono massima prudenza per i mezzi a due ruote. I soccorsi sono intervenuti con tempestività, mobilitando vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine per i rilievi.

Le operazioni di recupero dello scooter dalla scarpata sono state complesse per la natura impervia del terreno e l'oscurità.

Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, è una località turistica con strade montane con tratti ripidi e tornanti. Queste condizioni richiedono ai conducenti una attenzione elevata e una guida estremamente prudente, un monito rafforzato da questo tragico evento.