Un tragico incidente stradale ha funestato la tarda serata del 30 luglio 2026 alla periferia di Foggia, precisamente in via Einaudi. L'evento ha avuto un esito fatale per Giacomo Paolucci, un giovane che avrebbe compiuto 21 anni nel prossimo mese di dicembre. Il ragazzo si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, è stato coinvolto in un violento impatto con un suv Volvo.

Lo scontro, di cui si stanno definendo i contorni, ha visto la moto di Paolucci impattare contro il suv, il cui conducente, un uomo, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale.

Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Per Giacomo Paolucci, invece, la situazione è apparsa subito critica. Nonostante indossasse il casco protettivo, le ferite riportate nel violento impatto si sono rivelate troppo gravi. Il giovane motociclista è stato sbalzato per alcuni metri, finendo sul marciapiede che costeggia l'arteria stradale. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d'urgenza in ambulanza, il ragazzo è deceduto a causa delle lesioni riportate.

Le indagini della Polizia Locale di Foggia

Sul luogo del sinistro, la scena era eloquente della gravità dell'accaduto: oltre ai rottami della moto, sparsi sull'asfalto, sono state rinvenute anche le scarpe della vittima, un dettaglio che testimonia la forza dell'urto.

La polizia locale di Foggia è intervenuta tempestivamente per effettuare i rilievi del caso e avviare le prime fasi delle indagini. Gli agenti stanno lavorando con dedizione per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente, un compito che si avvale anche del prezioso supporto delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Questi sistemi, infatti, si rivelano spesso uno strumento fondamentale per chiarire le circostanze esatte degli incidenti e per accertare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono senza sosta con l'obiettivo primario di fare piena luce su tutti gli aspetti che hanno preceduto e caratterizzato questo drammatico evento in via Einaudi.

La comunità locale di Foggia, profondamente scossa e colpita dalla prematura scomparsa di Giacomo Paolucci, attende con comprensibile apprensione gli sviluppi delle attività investigative condotte dalle autorità competenti, nella speranza che possano emergere risposte chiare e definitive sulle cause di questo incidente mortale che ha spezzato una giovane vita.