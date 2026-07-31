L'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea ha segnato un'importante innovazione amministrativa, diventando la prima tra le Unioni montane italiane ad adottare il Bilancio Pop (Popular Financial Reporting). L'annuncio, avvenuto a Cesana Torinese il 31 luglio 2026, introduce uno strumento volto a rendere il bilancio pubblico più accessibile e comprensibile. L'obiettivo è facilitare il dialogo con cittadini, imprese e stakeholder, illustrando chiaramente dati economici, attività svolte e risultati raggiunti dall'ente.

Il Bilancio Pop dedica uno spazio specifico a ciascuno dei Comuni aderenti: Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere, tutti nel Torinese.

Questa sezione valorizza le identità, le peculiarità e le vocazioni economiche di ogni territorio. Il documento evidenzia un sentiment positivo nel 40% delle interazioni, confermando un clima favorevole verso l'ente e sottolineando la forte stagionalità legata ai flussi turistici delle aree alpine.

Analisi Economica e Strategie

Il documento mette in luce una crescita patrimoniale tra il 2023 e il 2024, ma anche le criticità legate alla bassa densità abitativa e agli elevati costi dei servizi tipici delle aree montane. Viene inoltre evidenziato l'impatto della stagionalità sull'economia locale. L'analisi delle attività dell'Unione individua tre direttrici strategiche: promozione turistica, servizi essenziali e valorizzazione della cultura e dell'identità alpina.

Mauro Meneguzzi, presidente dell'Unione montana e sindaco di Sauze d'Oulx, ha affermato: «Per un'Unione montana come la nostra, che riunisce territori con identità diverse, ma accomunati dalle stesse sfide, questo documento rappresenta anche uno strumento di promozione e di valorizzazione».

Sostegno Regionale alle Unioni Montane

La Regione Piemonte supporta le Unioni montane con risorse dedicate a servizi essenziali, qualità della vita, accessibilità e sviluppo economico e sociale. A giugno 2026, la Giunta regionale ha approvato il riparto di oltre 10 milioni di euro dal Fondo per le montagne italiane (FOSMIT) per le Unioni montane piemontesi. Un anticipo di 5 milioni di euro è già stato erogato, e oltre 6 milioni di euro sono destinati ai servizi scolastici per i minori 0-14 anni. Questi interventi si inseriscono in una programmazione regionale che valorizza le aree interne e montane, confermando la continuità delle strategie di sostegno e sviluppo per i territori alpini.