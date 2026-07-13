Un tragico incidente ha scosso la Costiera Sorrentina nella giornata del 13 luglio 2026, quando un sub ha perso la vita nelle acque cristalline comprese tra le località di Vico Equense e Meta. L'uomo, la cui identità non è stata ancora divulgata dalle autorità, è stato rinvenuto in condizioni estremamente critiche. Nonostante la rapidità e la professionalità dell'intervento dei soccorritori, che hanno tentato ogni manovra rianimatoria, ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. La notizia della scomparsa del sub ha destato profonda commozione e preoccupazione nella comunità locale e tra i frequentatori della zona.

Le ipotesi sulle cause del tragico incidente

Le prime ricostruzioni e le indagini preliminari condotte dagli inquirenti si concentrano su una specifica ipotesi: il contatto fatale con l'elica di una barca. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere ogni elemento utile a definire con chiarezza la dinamica dell'accaduto. Si cerca di stabilire se il sub sia stato effettivamente investito da un'imbarcazione che navigava in quel tratto di mare, un'eventualità che, se confermata, aprirebbe scenari importanti. Al momento, tuttavia, le autorità mantengono il massimo riserbo e non sono stati forniti ulteriori dettagli che possano fare luce sulle circostanze precise che hanno portato alla morte del sub.

L'avanzamento delle indagini e dei rilievi

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato una serie di rilievi e accertamenti volti a fare piena luce sulla tragica vicenda. L'area marina compresa tra Vico Equense e Meta è, specialmente durante la stagione estiva, un tratto di mare intensamente frequentato da diverse tipologie di natanti. Per questo motivo, le forze dell'ordine stanno attentamente verificando la possibile presenza di testimoni oculari che potrebbero aver assistito all'incidente o che possano fornire elementi cruciali per le indagini. Parallelamente, la salma del sub è stata già trasferita presso la struttura competente per gli accertamenti medico-legali di rito, un passaggio fondamentale per determinare le cause esatte del decesso e per supportare l'inchiesta in corso.