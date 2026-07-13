Teramo celebra un significativo passo avanti nella sua riqualificazione urbana con l'inaugurazione della nuova piazza dello scalo ferroviario. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco Gianguido D’Alberto e dell’assessore ai Trasporti della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, a testimonianza dell'importanza strategica dell'opera.

L'area monumentale della stazione cittadina è stata completamente trasformata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), grazie a un investimento complessivo di 26 milioni di euro. Questi fondi provengono in larga parte dal PNRR, con un cofinanziamento significativo da parte del Comune di Teramo.

L'intervento più rilevante ha riguardato l'arretramento di 100 metri dei binari di attestamento, liberando spazio per la creazione di una nuova piazza pubblica. Questo spazio è stato concepito con una forte attenzione al verde, che copre il 35% della superficie totale, e arricchito da giochi sensoriali per bambini e arredi urbani innovativi, progettati in collaborazione con gli studenti della scuola primaria locale ‘D’Alessandro’. L'opera si pone come un cruciale elemento di ricucitura urbana, connettendo stabilmente i quartieri della Stazione e della Gammarana, storicamente separati dalla barriera ferroviaria.

La nuova stazione e i servizi potenziati

La stazione ferroviaria di Teramo, inaugurata nel settembre 2025, ha beneficiato di un profondo rinnovamento degli impianti.

Sono stati introdotti marciapiedi rialzati a 55 centimetri, in linea con gli standard europei di interoperabilità, e percorsi tattili dedicati ai passeggeri ipovedenti. Un nuovo accesso coperto facilita ora il collegamento tra viale Crispi e via dell’Aeroporto. I lavori hanno interessato anche il rifacimento dei sottovia di via Gammelli e del cavalcavia di via Interamnia. L'intero progetto, sia per la piazza che per la stazione, ha ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale di sostenibilità Envision Design con livello ‘Gold’, a conferma degli elevati parametri ambientali e di mitigazione climatica adottati.

Nuova viabilità e impatto sul traffico

Parallelamente alla riqualificazione dell'area, il 29 giugno è stata aperta al traffico una nuova strada carrabile che collega via Aeroporto e viale Crispi.

Questa infrastruttura mira a migliorare la viabilità in una zona strategica della città. In una prima fase sperimentale, la circolazione avverrà a senso unico, da via Aeroporto verso viale Crispi. L'ufficio tecnico comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, monitorerà attentamente questa configurazione per tre mesi, al fine di valutare eventuali modifiche future e l'impatto sulla viabilità limitrofa.

L'assessore ai Lavori pubblici, Marco Di Marcantonio, ha evidenziato l'importanza di questa apertura in un periodo di minore volume di traffico, dovuto alla chiusura delle scuole. Ciò consentirà un monitoraggio più efficace e l'eventuale apporto di modifiche prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, prevenendo disagi per i cittadini e garantendo una migliore fluidità del traffico in un'area che ha visto una crescita significativa negli anni.