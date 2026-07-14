Un incidente mortale ha scosso la comunità del Bolognese, dove un giovane motociclista di 24 anni, Andrea Baroni, ha perso la vita in seguito a un tragico scontro. L'evento si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della località di Carbona di Vergato, un'arteria stradale nota per l'intenso traffico che la caratterizza.

Andrea Baroni, nato a Bologna e residente a Sala Bolognese, era alla guida della sua Yamaha quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un camioncino. L'impatto è stato di tale entità da sbalzare il giovane a terra con estrema violenza, rendendo le sue condizioni immediatamente gravissime.

Immediatamente dopo l'accaduto, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato d'urgenza il motociclista all'ospedale Maggiore di Bologna. Qui, Andrea Baroni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno lottato per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi, le sue condizioni sono rimaste disperate e il giovane è purtroppo deceduto nel pomeriggio, lasciando un profondo vuoto.

Per la gestione della viabilità e per avviare le indagini sulla dinamica esatta dello scontro, sono intervenuti i Carabinieri di Vergato. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare le responsabilità, un processo standard per incidenti di questa gravità che avvengono sulle strade statali.

Il ricordo e il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Andrea Baroni ha generato un'ondata di commozione e dolore. La madre del giovane, in un gesto di profondo affetto e ricordo, ha voluto condividere il suo lutto attraverso i social media. Ha pubblicato una foto che la ritraeva insieme al figlio, accompagnandola con una frase toccante: "Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni".

Questo messaggio ha risuonato nella comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia Baroni in questo momento di immenso dolore. Il cordoglio è stato palpabile, testimoniando il legame e l'affetto che il giovane aveva saputo costruire nel corso della sua breve vita. L'incidente ha riacceso la discussione sulla sicurezza stradale, in particolare sulle arterie più trafficate come la statale 64 Porrettana.