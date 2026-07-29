Le inondazioni che hanno flagellato il nord-est dell'India hanno causato la morte di settantacinque persone, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità locali. La situazione di maggiore criticità si registra nello Stato dell'Assam, dove le piogge torrenziali hanno provocato l'esondazione di numerosi fiumi, sommergendo vaste aree sia abitate che agricole e lasciando dietro di sé una scia di distruzione.

Il bilancio delle vittime e le zone più colpite

Le autorità dell'Assam hanno confermato che il numero delle vittime è purtroppo salito a settantacinque, mentre un elevato numero di residenti è stato costretto ad abbandonare le proprie abitazioni, cercando rifugio in luoghi più sicuri.

Le inondazioni hanno colpito duramente numerosi distretti dello Stato, provocando ingenti danni a infrastrutture essenziali, a molteplici abitazioni private e alle coltivazioni, compromettendo la sussistenza di intere comunità. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate e continuano senza sosta, con squadre di emergenza impegnate nell'assistenza agli sfollati e nella distribuzione capillare di beni di prima necessità per garantire la sopravvivenza delle popolazioni più vulnerabili.

Le misure di emergenza e gli interventi delle autorità

Di fronte all'escalation della crisi, il governo dell'Assam ha prontamente rafforzato le misure di emergenza, mettendo in atto un piano coordinato per fronteggiare l'impatto devastante delle inondazioni.

Sono stati rapidamente allestiti numerosi centri di accoglienza temporanei, progettati per ospitare in sicurezza le migliaia di persone evacuate dalle zone più a rischio e fornire loro un riparo adeguato. Le autorità hanno inoltre diramato un appello urgente alla popolazione, invitandola a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza e a evitare categoricamente le aree considerate a rischio di ulteriori esondazioni, per prevenire nuove tragedie e facilitare il lavoro dei soccorritori.

Le piogge monsoniche rappresentano un fenomeno climatico ricorrente e spesso intenso in questa regione, causando con frequenza situazioni di emergenza di vasta portata, simili a quella attuale. Le autorità locali continuano a monitorare costantemente l'evolversi della situazione meteorologica e idrogeologica, coordinando con la massima efficacia tutte le operazioni di soccorso e assistenza nelle aree maggiormente interessate dalle inondazioni, con l'obiettivo primario di mitigare gli effetti della catastrofe e supportare la ripresa delle comunità colpite.