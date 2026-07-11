Un operaio di 38 anni, di origine straniera, è stato colpito da un infarto mentre si trovava al lavoro in un cantiere navale ad Ancona, nella mattinata dell'11 luglio 2026. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi presenti sul posto, che lo hanno accompagnato alla postazione infermieristica della Croce Gialla, situata all'interno del cantiere.

Presso la postazione, un infermiere e un soccorritore hanno effettuato i primi accertamenti. Successivamente, è stato allertato il servizio di emergenza 118. Sul luogo sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla, che hanno eseguito un elettrocardiogramma (ECG).

L’esito dell’esame è stato immediatamente trasmesso al reparto di Emodinamica, dove i medici hanno riscontrato l’infarto in corso.

Tempestività dei soccorsi e intervento immediato

L’operaio è stato quindi trasportato d’urgenza al reparto di Emodinamica, dove è stato sottoposto a un intervento. Dal momento in cui l’uomo ha avvertito il primo dolore fino all’ingresso nel blocco operatorio è trascorsa meno di un’ora. Questo rapido intervento è stato reso possibile dalla presenza della postazione della Croce Gialla e dalla tempestività della rete di emergenza sanitaria locale.

Il ruolo della Croce Gialla e della rete di emergenza

La Croce Gialla di Ancona è un’organizzazione di volontariato che opera nel campo dell’assistenza sanitaria e del soccorso, con postazioni fisse e mezzi di emergenza attivi sul territorio.

Il servizio di emergenza 118, attivo nella regione Marche, coordina le risorse di soccorso in caso di incidenti o emergenze sanitarie, garantendo il collegamento tra il luogo dell’evento e le strutture ospedaliere specializzate, come il reparto di Emodinamica dell’ospedale regionale di Torrette, punto di riferimento per le emergenze cardiologiche nella zona di Ancona.