Un insegnante di religione di 47 anni, residente a Jesi (Ancona) e originario del Bangladesh, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L'uomo è accusato di aver inflitto gravi maltrattamenti fisici e morali ad almeno quindici studenti minorenni di un centro educativo islamico della città. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ancona, su richiesta della Procura, a seguito di un'attività investigativa condotta dal Commissariato di Jesi e dalla Squadra Mobile.

Le Accuse e l'Indagine Approfondita

Le indagini sono scaturite da segnalazioni circostanziate pervenute al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesi, che denunciavano metodi educativi coercitivi e violenti. Tra gli episodi contestati figurano strattoni, colpi con una penna, schiaffi sulla testa e calci. A questi si aggiungono minacce e umiliazioni rivolte ai minori come punizione per errori o esitazioni durante le attività didattiche. Gli accertamenti condotti ad aprile hanno documentato i comportamenti attribuiti all'indagato, il quale avrebbe abusato della sua posizione di educatore e responsabile dell'istruzione religiosa.

Il Quadro Legale e la Misura Cautelare

Il provvedimento di arresto, eseguito dalla polizia, costituisce una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari.

L'indagato è agli arresti domiciliari e, come previsto dalla normativa, è presunto innocente fino a sentenza definitiva. L'ordinanza cautelare è impugnabile. L'attività investigativa è stata coordinata dal pubblico ministero Valentina Bavai della Procura di Ancona.

I Centri Educativi Islamici in Italia

I centri educativi islamici in Italia sono realtà associative private che offrono servizi di istruzione e formazione religiosa, rivolti principalmente a minori della comunità musulmana. Queste strutture, gestite da associazioni religiose o culturali, insegnano il Corano, la lingua araba e i principi religiosi, integrando talvolta attività ricreative e di supporto scolastico. È fondamentale che tali centri rispettino la normativa italiana sulla tutela dei minori e la sicurezza degli ambienti educativi, sottoponendosi ai controlli degli enti locali e delle autorità competenti.