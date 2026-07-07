È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni che si è costituito a Milano, confessando l'accoltellamento mortale di Yassine Mirinioui, un cittadino marocchino di 36 anni. L'episodio è avvenuto su una spiaggia di Savona domenica scorsa. Dopo il tragico evento, Mastroianni si era allontanato dalla città ligure, rendendosi irreperibile, prima di presentarsi spontaneamente alle autorità a Milano, ammettendo le proprie responsabilità.

Il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria è stato emesso e firmato congiuntamente da due diverse forze dell'ordine, a testimonianza della collaborazione necessaria in casi di questa natura.

La Polizia di Stato ha preso in consegna Mastroianni a Milano, dove l'uomo si era costituito, mentre i Carabinieri di Savona stanno conducendo le indagini sull'omicidio. Questa azione coordinata sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel fare luce sulla vicenda.

Durante l'interrogatorio, Mastroianni ha fornito dettagli sull'accaduto. L'uomo ha ammesso di aver accoltellato Mirinioui, rivelando che la causa scatenante del gesto sarebbe stata una disputa per un posto letto. Entrambi gli uomini, infatti, vivevano in condizioni di disagio e si trovavano sulla spiaggia di Savona, un luogo che per loro rappresentava un rifugio precario. Mastroianni ha però tenuto a precisare che non era sua intenzione uccidere la vittima, un elemento fondamentale per le successive fasi dell'inchiesta e per la valutazione della sua posizione.

La dinamica dell'accoltellamento e il contesto sociale

L'accoltellamento si è consumato sulla spiaggia di Savona, un luogo frequentato da entrambi gli uomini. Sia Renato Mastroianni che Yassine Mirinioui erano persone senza fissa dimora, e la loro convivenza in un contesto di precarietà avrebbe generato tensioni. La lite fatale, come dichiarato da Mastroianni, è scaturita da questioni legate alla condivisione di un giaciglio, un bene primario in quelle difficili condizioni. Dopo l'aggressione, Mastroianni si è allontanato rapidamente dalla città ligure, cercando di far perdere le proprie tracce, prima di presentarsi spontaneamente alle forze dell'ordine a Milano, fornendo la sua versione dei fatti.

Le indagini congiunte e i prossimi passi giudiziari

Il fermo congiunto, frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato di Milano e i Carabinieri di Savona, evidenzia la serietà con cui le autorità affrontano il caso. Le indagini sono tuttora in corso e mirano a chiarire ogni aspetto della vicenda, verificando con attenzione la versione fornita da Mastroianni. La sua dichiarazione, «non sarebbe stata sua intenzione uccidere», sarà oggetto di approfondimenti e riscontri. L'autorità giudiziaria valuterà ora tutti gli elementi raccolti, la posizione del 52enne e le eventuali responsabilità penali a suo carico, in un processo che si preannuncia complesso. L'obiettivo è ricostruire la sequenza degli eventi e assicurare giustizia.