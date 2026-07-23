Un uomo di nazionalità russa è stato fermato dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) a seguito di un inseguimento. L'episodio ha avuto luogo nei pressi del lungomare di Porto d'Ascoli, dove una pattuglia ha intimato l'alt a una persona in sella a una moto. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo dei militari dell'Arma.

Il fermo dopo la fuga

L'uomo, di circa 40 anni, ha proseguito la sua corsa dirigendosi verso una struttura residenziale all'inizio del lungomare. I Carabinieri lo hanno rintracciato in un appartamento, dove si trovava con la moglie e i figli.

Sebbene fosse conosciuto nella zona per frequentare San Benedetto del Tronto da molti anni per le vacanze estive e descritto come persona che non aveva mai arrecato problemi, l'uomo è stato ammanettato e trasferito in caserma. Sarà probabilmente imputato per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda si è svolta alla presenza di numerosi turisti, le cui attenzioni sono state richiamate dalle sirene delle auto dei Carabinieri.

Precedenti e il reato di resistenza

La resistenza a pubblico ufficiale è una delle ipotesi di reato contestabili quando un soggetto non si ferma all'alt delle forze dell'ordine e tenta la fuga. Episodi simili si sono verificati anche in altre località italiane. Nel territorio della Compagnia Carabinieri di Pisa, ad esempio, un cittadino straniero di 33 anni è stato arrestato dopo un inseguimento ad alta velocità.

In quell'occasione, il conducente aveva perso il controllo del mezzo finendo in un fossato e si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale stato di ebbrezza o l'assunzione di sostanze stupefacenti. Era inoltre già privo della patente di guida, ritirata in precedenza. Dopo l'arresto, convalidato dal giudice, gli è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza domiciliare notturna.

Questi eventi evidenziano la prontezza operativa delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e la necessità di rispettare le disposizioni impartite durante i controlli su strada.