Un incidente stradale mortale ha funestato il pomeriggio del 23 luglio 2026 sulla Statale 16, nel tratto che attraversa il comune di Vasto. Un uomo di 38 anni, residente a San Salvo, ha perso la vita in uno scontro violento tra la sua Peugeot 3008 e un camion munito di cassone ribaltabile. L'impatto, di estrema gravità, ha provocato l'immediato e completo accartocciamento dell'autovettura.

Le cause esatte della tragica collisione sono attualmente al vaglio delle autorità. Sul luogo dell'incidente, precisamente all'altezza dell'uscita di Via del Porto, sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Il conducente del mezzo pesante, sebbene sotto shock, è rimasto fortunatamente illeso.

I rilievi e la gestione del traffico sulla Statale 16

La scena dell'incidente si è presentata complessa, con la Peugeot 3008 gravemente danneggiata. La Polizia Locale ha immediatamente avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Ogni elemento è stato esaminato per fare chiarezza sulla sequenza degli eventi che hanno portato a questo fatale scontro.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la fase di indagine, la Statale 16 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Questa misura si è resa indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori e preservare la scena dell'incidente. La chiusura ha comportato disagi per la circolazione veicolare nella zona, con deviazioni e rallentamenti per l'intero pomeriggio.