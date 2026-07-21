Le forze israeliane hanno confermato di aver aperto il fuoco contro soldati dell'esercito libanese nel sud del Libano il 21 luglio 2026. L'episodio è stato motivato dal fatto che i militari libanesi avrebbero oltrepassato un'area concordata, utilizzando un bulldozer.

Tensioni al confine e incidenti precedenti

L'incidente si inserisce in un quadro di instabilità lungo il confine tra Israele e Libano, teatro di numerosi scontri armati recenti. La reazione israeliana è avvenuta dopo l'ingresso di personale militare libanese oltre una linea di demarcazione stabilita, con un mezzo meccanico.

La regione del sud del Libano è teatro di frequenti episodi di violenza tra leforze israeliane e gruppi locali. Un esempio è l'incidente vicino a Nabatieh, dove truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro persone vicine a un bulldozer per lavori stradali. Le autorità israeliane hanno sostenuto che il gruppo fosse una cellula armata operante sulla Ali Al Taher Ridge.

In contrasto, Hezbollah ha categoricamente smentito, dichiarando che le vittime erano civili, incluso un dipendente comunale, e ha condannato l'accaduto come una violazione del cessate il fuoco. La presenza militare israeliana nel sud del Libano si estende, secondo fonti, fino a dieci chilometri all'interno del territorio libanese, alimentando le tensioni.

Nonostante un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran per la cessazione delle ostilità, le operazioni militari e gli scontri armati continuano con frequenza. La persistenza di tali incidenti, nonostante gli sforzi diplomatici, solleva interrogativi sulla stabilità e ha profonde ripercussioni sulla sicurezza regionale, mantenendo alta la soglia di allerta.