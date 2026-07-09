La bara dell'ayatollah Ali Khamenei, ex Guida Suprema dell'Iran, è giunta oggi in aereo a Mashhad, città nel nord-est del Paese. Scortata da un aereo da caccia, la salma sarà tumulata nel corso della giornata nel Santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro dell'Iran. Mashhad, città natale di Khamenei, si prepara ad accogliere milioni di persone per il rito funebre, che conclude sei giorni di cerimonie tra Iran e Iraq.

Le cerimonie e le tappe del corteo funebre

Prima dell'arrivo a Mashhad, il corpo di Khamenei ha compiuto un lungo percorso.

In Iraq, la bara è stata accolta a Karbala, dove vaste folle si sono radunate per rendere omaggio all'ex Guida Suprema. Le cerimonie hanno interessato anche Najaf, altra città irachena di rilievo sciita. Per agevolare il corteo funebre, che ha incluso soste presso i santuari di Imam Hussein e Abbas a Karbala, le autorità irachene avevano dichiarato una giornata di festa nazionale.

La morte di Khamenei è avvenuta a seguito di un raid, attribuito a Stati Uniti e Israele, verificatosi il 28 febbraio. Questo attacco ha scatenato settimane di tensioni e azioni di rappresaglia da parte di Teheran, coinvolgendo anche paesi del Golfo con asset statunitensi. Il trasferimento della salma e le cerimonie funebri hanno registrato un'ampia partecipazione, sia in Iran che in Iraq.

Il Santuario dell'Imam Reza: luogo sacro per la sepoltura

Il Santuario dell'Imam Reza, scelto come luogo di sepoltura per Ali Khamenei, è il principale centro di culto sciita in Iran. Situato nella città natale dell'ex Guida Suprema, il santuario è un riferimento religioso e culturale per milioni di fedeli. Ogni anno, accoglie numerosi pellegrini, dall'Iran e dall'estero, evidenziando il suo ruolo centrale nella vita spirituale del Paese.

La tumulazione di Khamenei in questo sito sacro rafforza il legame tra la figura dell'ex Guida Suprema e la tradizione sciita iraniana. La decisione di seppellirlo qui riflette l'importanza attribuita alla memoria e al culto dei leader religiosi nel contesto iraniano.