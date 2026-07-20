L'arbitro brindisino Marco Di Bello, rientrato nella sua città natale dopo i Mondiali di calcio, ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza per la donazione di sangue. Ha sottolineato l'importanza di questo gesto, cruciale in particolare nel periodoestivo, quando le donazioni diminuiscono e il fabbisogno resta elevato. L'iniziativa si è svolta a Brindisi, dove Di Bello ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali e dell'Avis Provinciale.

Nel corso dell'incontro, Di Bello ha dichiarato: "Donare il sangue è un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite umane".

Il suo appello si inserisce in un contesto di crescente necessità di sangue nei mesi estivi, un periodo che presenta una criticità per il sistema sanitario. L'arbitro ha espresso gratitudine per l'accoglienza e ha ribadito il suo impegno a sostenere iniziative solidali sul territorio, diffondendo la cultura del dono.

Impegno Avis Provinciale: campagna estiva

L'Avis Provinciale di Brindisi ha recentemente presentato la sua campagna estiva per la donazione di sangue. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere costanti le scorte ematiche anche nei mesi più caldi. Attiva da anni, l'associazione promuove iniziative di raccolta e informazione, coinvolgendo cittadini e istituzioni per garantire la disponibilità di questo prezioso elemento vitale.

Obiettivi della campagna di sensibilizzazione

La campagna estiva dell'Avis Provinciale mira a contrastare il calo delle donazioni che si verifica tipicamente nel periodo estivo. L'iniziativa invita i cittadini a compiere un gesto di solidarietà che può rivelarsi decisivo per molti pazienti. L'invito di Di Bello rafforza il messaggio dell'associazione, contribuendo a diffondere la cultura della donazione tra la popolazione.