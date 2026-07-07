Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Palermo il prossimo 14 luglio per un evento di grande significato civile e commemorativo. Alle ore 17, presso gli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino a Palazzo Jung, si terrà la cerimonia di svelamento della Fiat Croma, l'auto sulla quale il 23 maggio 1992 viaggiavano il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Entrambi furono tragicamente uccisi nella strage di Capaci, insieme agli agenti della scorta della Polizia di Stato Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

La presenza della premier sottolinea l'impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di coloro che hanno offerto la propria vita per la giustizia e la libertà dell'Italia, come evidenziato in una nota dalla Fondazione Falcone, ente che ha ideato e realizzato il museo. Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale per la memoria collettiva e per ribadire i valori fondanti della nostra nazione.

La memoria come patrimonio civile e culturale

La Fondazione Falcone ha più volte ribadito che la memoria non è un mero ricordo del passato, ma un vero e proprio patrimonio civile e culturale della nazione. Essa costituisce il fondamento del nostro futuro e rappresenta una via maestra indispensabile per le nuove generazioni, offrendo insegnamenti preziosi e ispirazione.

La Fondazione ha espresso profonda gratitudine alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Difesa e al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il loro impegno e la loro sensibilità istituzionale sono stati determinanti nel rendere possibile il trasferimento della vettura e l'organizzazione di questa straordinaria occasione commemorativa.

Il trasferimento della Fiat Croma all'interno del Museo del Presente Falcone e Borsellino è avvenuto su esplicita richiesta congiunta della professoressa Maria Falcone, sorella del giudice e Presidente dell'omonima Fondazione, e di Vincenzo Di Fresco e Alessandro De Lisi, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo. Il Ministero della Giustizia ha specificato che tale trasferimento ha, al momento, un carattere provvisorio, pur riconoscendone la profonda valenza simbolica e didattica.

Il Museo del Presente: un faro per la legalità

Inaugurato nel 2025, il Museo del Presente è stato concepito con l'obiettivo primario di diffondere la memoria e la cultura della legalità. La presenza della Fiat Croma, un reperto storico di inestimabile valore, gioca un ruolo fondamentale nel mantenere viva la memoria delle stragi di Capaci e via D'Amelio. L'auto offre un'immagine plasticamente legata al sommo sacrificio dei Caduti e si configura come uno strumento essenziale di pedagogia civile e di ispirazione istituzionale.

La sua immediata percezione emotiva la rende particolarmente efficace, soprattutto per le nuove generazioni, che possono così confrontarsi direttamente con una testimonianza tangibile di quegli eventi tragici.

La cerimonia del 14 luglio, quindi, non è solo un atto di ricordo, ma un'affermazione del ruolo cruciale delle istituzioni nel promuovere la cultura della legalità e nel preservare la memoria civile, elementi imprescindibili per la costruzione di una società più giusta e consapevole.