Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso i dati aggiornati relativi ai dispositivi di controllo della velocità, comunemente noti come autovelox, operativi sul territorio della Lombardia. Le informazioni rivelano che, su un totale di 413 autovelox omologati presenti nella regione, ben 144 sono stati disattivati. La ragione di tale spegnimento risiede nella loro mancata conformità ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa vigente. Questa operazione rientra in un più ampio contesto di verifica volto a garantire la piena regolarità e l'efficacia degli strumenti utilizzati per il controllo della velocità sulle strade lombarde, un'azione essenziale per la tutela della collettività.

Stato degli autovelox in Lombardia: numeri e ragioni dello spegnimento

I dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano la presenza di 413 autovelox omologati distribuiti sul territorio lombardo. Tuttavia, l'aspetto più rilevante riguarda la disattivazione di 144 di questi dispositivi, che non rispettavano le rigorose norme di omologazione stabilite dalla legge. Questo intervento non è isolato, ma si inserisce in un'ampia e necessaria verifica generale sulla regolarità e l'efficienza di tutti gli strumenti di rilevazione della velocità presenti nelle diverse province della Lombardia. L'obiettivo primario è assicurare che ogni dispositivo sia pienamente conforme agli standard tecnici e normativi, garantendo così la correttezza delle rilevazioni e la validità delle eventuali sanzioni.

Tale processo di controllo è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema di monitoraggio stradale.

L'importanza della conformità e i futuri interventi

La verifica approfondita sulla conformità degli autovelox è stata intrapresa con l'obiettivo fondamentale di assicurare che tutti i dispositivi impiegati per il controllo della velocità siano pienamente in linea con gli standard tecnici e normativi vigenti. È stato chiarito che gli autovelox spenti non potranno in alcun modo essere riattivati e tornare operativi fino a quando non saranno stati adeguati e resi conformi a tutti i requisiti richiesti dalla legge. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito con forza l'importanza cruciale di garantire la correttezza e l'affidabilità degli strumenti di rilevazione della velocità.

Questo impegno è volto a tutelare in maniera inequivocabile sia la sicurezza stradale dei cittadini, prevenendo comportamenti pericolosi, sia la legittimità delle sanzioni che vengono eventualmente emesse, assicurando trasparenza e giustizia nel sistema di controllo del traffico. La costante supervisione è un pilastro per la prevenzione degli incidenti e la gestione equa delle infrazioni.