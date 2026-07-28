La Strada Statale 163 'Amalfitana' è stata temporaneamente chiusa al traffico al chilometro 9,700, all’altezza di Vico Equense, in provincia di Napoli. La chiusura si è resa necessaria a seguito della caduta di pietre da un costone di proprietà privata, un evento che ha compromesso la sicurezza stradale. L'episodio, verificatosi il 28 luglio 2026, ha imposto l'interdizione del transito in entrambe le direzioni, causando disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per valutare la situazione e avviare le procedure di messa in sicurezza.

Il personale competente è presente nell'area per monitorare l'evoluzione e coordinare le attività volte al ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Intervento e Sicurezza sulla SS163

La chiusura del tratto della SS163 Amalfitana rappresenta una misura precauzionale indispensabile per salvaguardare l'incolumità pubblica. L'obiettivo è prevenire ulteriori pericoli e permettere un'analisi approfondita delle condizioni del costone roccioso. Le verifiche mirano a stabilire l'entità del rischio residuo e a definire gli interventi appropriati per la stabilizzazione dell'area. La presenza di squadre specializzate garantisce un monitoraggio costante e la pianificazione delle operazioni per una riapertura in piena sicurezza della viabilità.

La SS163: Arteria Cruciale per la Costiera Amalfitana

La Strada Statale 163 Amalfitana riveste un'importanza strategica, essendo l'unica arteria di collegamento tra i comuni della celebre Costiera Amalfitana. La sua funzionalità è cruciale per la mobilità di residenti, pendolari e turisti. Il tratto stradale, pur rinomato per la sua bellezza, è noto per la fragilità del territorio che attraversa, spesso soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico e a cadute di massi, specialmente con condizioni meteorologiche avverse. La gestione di tali emergenze e la sicurezza della circolazione richiedono una collaborazione sinergica tra le amministrazioni locali e gli enti competenti per mitigare i rischi e assicurare la continuità dei collegamenti in questa zona delicata della Campania.