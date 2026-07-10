Il Comitato NO ‘Lotto 0’ ha denunciato la presunta illegalità dei lavori per il “Lotto 0” della SSV Isernia-Castel di Sangro. Il 10 luglio 2026, Celeste Caranci ha definito l’opera “al di fuori di qualsiasi legge”, esigendo l’intervento di Prefetto, sindaci e magistratura.

Documenti presentati evidenziano irregolarità nell’opera, strategica per rete viaria e accessibilità aree interne. Caranci ha citato Arpa Molise: mancati monitoraggi previsti invaliderebbero l’opera. Assenti studio impatto ambientale, distanza sorgenti, pareri e varianti al piano regolatore.

Caranci ha ribadito: “L’opera è completamente illegale, la magistratura deve agire.”

Controlli e indagini sul cantiere

Due giorni prima, il Prefetto di Isernia ha disposto controlli sul cantiere del ‘Lotto 0’ (Isernia, Pesche e Miranda). Le verifiche, coordinate dalla Direzione Investigativa Antimafia – Sezione Operativa di Bari, mirano a prevenire infiltrazioni malavitose negli appalti. Caranci ha chiarito che la conferenza non è collegata, ricordando la decennale “battaglia di legalità” del Comitato per fermare l’opera.

L’avvocato Mainelli ha evidenziato che prefetture, questure, procure e sindaci dovranno spiegare l’esposizione di due scuole (asilo e elementare) a inquinamento non controllato da settembre.

Il cantiere movimenta 330.000 metri cubi di materiale. Mainelli ha ricordato che protocollo e bando prevedevano impianti di monitoraggio prima dei lavori.

Le richieste del Comitato

Il Comitato NO ‘Lotto 0’ ha reiterato la richiesta di intervento delle autorità per verificare la regolarità dell’opera. Mainelli ha dichiarato: “È mai possibile che solo in Molise quando si parla di regole non si capisce più niente, nessuno sa niente, nessuno si muove?”. Il Comitato esige rispetto delle normative ambientali e sicurezza e chiarezza sulle procedure del ‘Lotto 0’.

Il cantiere del ‘Lotto 0’, opera infrastrutturale in Molise che coinvolge enti locali e nazionali, resta al centro dell’attenzione per le questioni di legalità e sicurezza sollevate dal Comitato e dagli ambientalisti.