Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza di assoluzione con formula piena per Matteo Lucarelli, figlio dell'allenatore Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni. I due giovani erano imputati per l'accusa di violenza sessuale, in riferimento a fatti avvenuti nel gennaio 2023. La decisione è stata emessa nella giornata di oggi, 23 luglio 2026, mettendo fine a un processo che ha avuto ampia risonanza mediatica.

Durante il dibattimento in aula, è stato stabilito che il consenso della ragazza coinvolta non fu viziato. Questo elemento cruciale ha portato alla caduta dell'accusa principale a carico degli imputati.

La vicenda aveva attirato l'attenzione anche a causa del legame di uno degli imputati con il mondo dello sport. Nel corso del procedimento, sono stati ascoltati numerosi testimoni e sono stati acquisiti elementi probatori che hanno convinto la corte dell'assenza di un vizio nel consenso, escludendo così gli estremi del reato contestato.

Le ragioni dell'assoluzione

La sentenza del tribunale si fonda su un'attenta analisi delle testimonianze e delle prove raccolte durante l'intero iter processuale. I giudici hanno ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a corroborare l'accusa di violenza sessuale. La ricostruzione dei fatti ha evidenziato in maniera chiara l'assenza di qualsiasi forma di costrizione o inganno nei confronti della persona offesa.

L'applicazione della formula piena dell'assoluzione significa che i fatti contestati non configurano un reato secondo la legge.

Il percorso giudiziario

Il processo si è svolto presso il Tribunale di Milano, con la partecipazione di avvocati e consulenti tecnici. La notorietà di Matteo Lucarelli, figlio di una figura di spicco nel panorama calcistico nazionale, aveva contribuito a mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. L'iter giudiziario, conclusosi con questa sentenza di assoluzione, era iniziato nel gennaio 2023, con la chiusura delle indagini preliminari e il successivo rinvio a giudizio dei due giovani. La corte ha quindi ufficialmente dichiarato che l'accusa a carico di Lucarelli jr e Apolloni è decaduta, chiudendo definitivamente la questione giudiziaria che li riguardava.