La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, ha sollevato pesanti critiche in merito alla recente decisione di individuare Montefano come sito per la nuova discarica provinciale. L'annuncio, diffuso il 7 luglio 2026, ha spinto Mancinelli a denunciare apertamente un "colpo di mano della destra", un'azione che, a suo giudizio, "calpesta i criteri tecnici" che erano stati precedentemente stabiliti e condivisi. La questione della discarica si è rapidamente posta al centro di un acceso e complesso dibattito politico e amministrativo che sta coinvolgendo l'intera provincia di Macerata, mettendo in allarme sia gli amministratori locali che le comunità di cittadini residenti nelle aree direttamente interessate dalla potenziale nuova infrastruttura.

Le dure contestazioni della sindaca Mancinelli

Nel dettaglio delle sue dichiarazioni, la sindaca Mancinelli ha affermato con forza che la scelta di Montefano quale sede per la discarica provinciale sarebbe avvenuta "senza alcun rispetto dei criteri tecnici che erano stati fissati" in fase di pianificazione. Ha puntato il dito contro la maggioranza di centrodestra, accusandola di aver agito "in modo improvviso e senza confronto", ignorando di fatto il dialogo e la partecipazione che dovrebbero caratterizzare decisioni di tale portata. La prima cittadina di Ancona ha inoltre sottolineato con preoccupazione come una decisione assunta con queste modalità possa avere gravi e durature ripercussioni sul territorio, compromettendo non solo l'ambiente ma anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e nella loro capacità di operare con trasparenza e correttezza.

Le sue parole non sono rimaste inascoltate, suscitando immediate reazioni e un coro di richieste da parte di altri amministratori locali, i quali ora invocano con urgenza maggiore trasparenza e un rigoroso rispetto delle procedure tecniche e ambientali nella complessa gestione dei rifiuti.

Il contesto della gestione dei rifiuti nella provincia di Macerata

La provincia di Macerata è l'ente preposto e responsabile della pianificazione strategica e della gestione operativa dell'intero ciclo dei rifiuti all'interno del proprio territorio di competenza. Le decisioni cruciali relative all'individuazione e alla localizzazione dei siti destinati alle discariche devono essere prese nell'ambito degli strumenti di pianificazione provinciale, i quali sono obbligati a rispettare e ad applicare una serie di criteri tecnici e normativi stringenti, definiti e aggiornati dagli enti competenti in materia ambientale e urbanistica.

La recente e controversa scelta di Montefano come sito per la discarica si inserisce proprio in questo delicato e regolamentato quadro, e ha inevitabilmente generato un'ampia ondata di discussioni e perplessità tra gli amministratori locali e la cittadinanza. Le principali preoccupazioni riguardano, in particolare, il presunto mancato rispetto delle procedure stabilite e l'inosservanza dei criteri tecnici fondamentali che dovrebbero guidare tali decisioni. La vicenda, per la sua rilevanza e per le sue potenziali implicazioni, rimane saldamente al centro dell'attenzione delle istituzioni locali e delle comunità direttamente interessate, le quali attendono con crescente aspettativa ulteriori sviluppi e, soprattutto, chiarimenti esaustivi e convincenti sulle modalità con cui è stata assunta questa decisione e sulle sue possibili, concrete conseguenze per il futuro equilibrio ambientale e sociale del territorio provinciale.