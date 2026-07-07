Il Comune di Termoli si prepara a riaprire la sua spiaggia abile sul lungomare nord, un'iniziativa di grande rilevanza sociale che prenderà il via il prossimo 15 luglio. Questa struttura, pensata per garantire piena accessibilità e inclusione, è dedicata in particolare a persone con disabilità, anziani e a tutti i soggetti fragili che desiderano godere del mare senza barriere. La conferma di questa importante riattivazione è giunta direttamente dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Mariella Vaino, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel promuovere un turismo e una fruizione del litorale davvero per tutti.

Servizi all'avanguardia per un'esperienza inclusiva

La spiaggia abile di Termoli è stata progettata con un'attenzione meticolosa ai dettagli, offrendo una serie di servizi e strutture all'avanguardia per assicurare il massimo comfort e autonomia. L'accesso all'arenile è facilitato da una passerella in legno robusta e sicura, pensata per eliminare ogni ostacolo. A disposizione degli utenti vi sono spogliatoi e bagni, tutti realizzati con strutture smontabili e facilmente accessibili. L'area è inoltre attrezzata con moderne attrezzature balneari, inclusi ombrelloni, lettini e sdraio, tutti fabbricati con materiali anti-usuranti per garantire durabilità e igiene.

Un elemento fondamentale dell'offerta è la presenza costante di un operatore socio-sanitario (OSS), che sarà disponibile per l'intera giornata.

Questa figura professionale assicurerà un'assistenza qualificata e personalizzata a tutti i fruitori dell'arenile, contribuendo a creare un ambiente sereno e supportivo. L'assessore Vaino ha evidenziato come la presenza di "figure specializzate nell’accoglienza dei turisti" sia una priorità, e ha annunciato l'organizzazione di numerose attività ricreative pensate per arricchire l'esperienza di tutti i visitatori. Per poter usufruire di tutti questi servizi, è richiesta una semplice prenotazione, un meccanismo che permette di gestire al meglio gli accessi e garantire la qualità dell'assistenza.

Una gestione affidata e un progetto regionale ambizioso

La gestione operativa della spiaggia abile è stata affidata, per un periodo di tre anni, alla Cooperativa Sirio di Campobasso.

Questa scelta è avvenuta a seguito di un regolare iter di gara, che ha visto la partecipazione di due diverse proposte progettuali, a testimonianza dell'interesse e dell'importanza attribuita a questa iniziativa. L'affidamento a un soggetto specializzato come la Cooperativa Sirio garantisce professionalità e dedizione nella gestione quotidiana della struttura.

L'intera iniziativa si inserisce in un più ampio e significativo progetto della Regione Molise, che mira a dotare tutti i comuni costieri della regione di arenili inclusivi. Oltre a Termoli, il progetto coinvolge anche Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, creando una rete di spiagge accessibili lungo il litorale molisano. Questo impegno regionale sottolinea la volontà di promuovere un turismo sempre più inclusivo e sostenibile, rendendo le bellezze naturali del Molise fruibili a un pubblico più vasto.

La spiaggia abile di Termoli, inaugurata con successo lo scorso anno, si conferma così un modello virtuoso e un punto di riferimento essenziale per l'accoglienza e l'inclusione, non solo per i residenti ma anche per i turisti che scelgono il Molise come destinazione per le loro vacanze.