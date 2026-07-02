Un momento di grande emozione ha segnato le celebrazioni per la Madonna delle Grazie a Benevento. Davanti alla basilica gremita di fedeli, il sindaco Clemente Mastella ha affidato alla comunità una confessione personale che ha sorpreso e commosso i presenti.

L'annuncio durante la celebrazione

Con la voce rotta dall'emozione, nel corso delle celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in occasione della festa della patrona del Sannio, Mastella ha lanciato un appello ai fedeli.

"A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela".

Le parole del primo cittadino hanno immediatamente fatto calare il silenzio all'interno della basilica, lasciando senza fiato i tanti presenti.

Il lungo applauso dei fedeli

Dopo alcuni istanti di commozione, l'assemblea ha reagito con un lungo e caloroso applauso, manifestando vicinanza e incoraggiamento al sindaco di Benevento nel momento della sua confessione pubblica.