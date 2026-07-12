Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso ad Andria per partecipare alla solenne cerimonia del decennale dello scontro tra due treni. L'incidente, una tragedia che ha segnato la comunità pugliese, avvenne il 12 luglio 2016 sulla tratta ferroviaria a binario unico che collega Corato e Andria. Quell'evento drammatico causò la morte di ventitré vittime e il ferimento di cinquantuno persone, configurandosi come uno dei più gravi nella storia recente della regione.

La commemorazione ad Andria: dieci anni di memoria e solidarietà

La toccante commemorazione si svolge a dieci anni esatti dal tragico incidente ferroviario, riunendo le famiglie delle vittime, le istituzioni locali e nazionali e numerosi cittadini.

La presenza del Presidente Mattarella ad Andria sottolinea l'importanza del ricordo collettivo e la profonda solidarietà che la Nazione esprime nei confronti di quanti sono stati colpiti da questa immane tragedia. La cerimonia prevede momenti di profondo raccoglimento e interventi istituzionali, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità civili e religiose, in un segno tangibile di unità e vicinanza alla comunità.

L'incidente ferroviario del 2016: il tragico bilancio e le indagini

Il tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 si verificò lungo la linea a binario unico che collega le città di Corato e Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due convogli si scontrarono frontalmente con violenza, provocando il decesso di ventitré persone e il ferimento di cinquantuno.

L'episodio ebbe un forte impatto sull'opinione pubblica, a livello nazionale e regionale, innescando l'avvio di indagini approfondite e successivi processi volti ad accertare le responsabilità. Ogni anno, la comunità locale si riunisce per onorare la memoria delle vittime e per promuovere con impegno la sicurezza ferroviaria, affinché simili tragedie non si ripetano.