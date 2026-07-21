Una maxi operazione antidroga ha scosso il porto di Vado Ligure, dove i militari del Comando Provinciale di Savona, in sinergia con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria di Genova e i funzionari della Sezione Antifrode dell’Ufficio Adm Liguria 3 di Savona, hanno intercettato un ingente carico di sostanze stupefacenti. L’intervento, che segue di breve tempo un precedente sequestro di analoga natura, ha permesso di individuare 650 panetti contenenti oltre 770 chilogrammi di cocaina purissima.

La droga era stata abilmente occultata tra decine di pallet di banane, all’interno di un container frigorifero proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador.

Le stime preliminari indicano che, una volta immessa sul mercato illecito, la sostanza stupefacente avrebbe generato per le organizzazioni criminali guadagni per un valore complessivo stimato intorno ai 250 milioni di euro. Questo sequestro si configura come una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo portuale di Vado Ligure, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto al narcotraffico internazionale.

Il ruolo strategico del porto e le tecniche di occultamento

L’operazione è il frutto di una complessa attività di controllo e analisi, che ha visto la stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il personale specializzato nella lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ha individuato il carico illecito, che sfruttava la copertura di un trasporto commerciale regolare.

La cocaina, suddivisa in panetti, era stata meticolosamente nascosta tra i carichi di frutta, una tecnica comune per eludere i controlli.

Il porto di Vado Ligure si conferma un crocevia cruciale non solo per il commercio internazionale, ma anche per le rotte del narcotraffico, in particolare quelle che collegano il Sud America all’Europa. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione interforze e del costante monitoraggio delle merci in transito, considerati elementi imprescindibili per intercettare i tentativi di importazione di sostanze illegali e garantire la sicurezza dei cittadini.

La continuità dell’azione di contrasto

Questo importante sequestro si inserisce in un quadro di continue operazioni antidroga.

Solo poche settimane prima, nello stesso scalo, era stato effettuato un altro significativo ritrovamento: oltre 340 chilogrammi di cocaina, anch’essi celati in un container di platani proveniente dalla Colombia. In quell’occasione, la droga era suddivisa in 300 panetti e il suo valore stimato al dettaglio superava i 120 milioni di euro. Entrambe le operazioni testimoniano l’intensità dell’attività di analisi e controllo mirata sulle rotte commerciali che uniscono il Sud America all’Europa, dove il porto di Vado Ligure rappresenta un punto di ingresso strategico.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che la lotta al traffico internazionale di droga rimane una priorità assoluta. L’obiettivo è non solo disarticolare le organizzazioni criminali, ma anche prevenire gli effetti devastanti delle sostanze stupefacenti, in particolare sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

La sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si conferma un baluardo essenziale per la sicurezza e il mantenimento dell’ordine pubblico nelle aree portuali e sul territorio nazionale.