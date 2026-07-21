La Strada Provinciale che collega Ponte Gardena a Castelrotto è stata interrotta al traffico nella notte a seguito di una caduta di sassi. L’evento si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando numerosi detriti rocciosi hanno superato le reti di contenimento, riversandosi sulla carreggiata. Fortunatamente, la strada non era percorsa da veicoli, evitando così conseguenze per persone o mezzi.

Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura della provinciale in attesa del sopralluogo del geologo della Provincia di Bolzano. Il tecnico valuterà la stabilità del versante interessato e definirà le opportune misure di sicurezza.

La riapertura dell’arteria stradale avverrà solo dopo le necessarie verifiche tecniche per garantire la piena sicurezza degli utenti.

Interventi e misure di sicurezza per cadute massi

In situazioni analoghe, come già accaduto sulla strada provinciale SP 149 tra Rio di Pusteria e Maranza, il Servizio strade della Provincia di Bolzano interviene prontamente. L’intervento congiunto di tecnici e geologi è fondamentale per valutare la stabilità del pendio e organizzare le indispensabili misure di sicurezza. La riapertura delle infrastrutture avviene esclusivamente quando la piena sicurezza è stata ristabilita e certificata. Per mitigare i disagi, possono essere attivati servizi di trasporto sostitutivi, assicurando i collegamenti nella zona interessata dalla chiusura.

Il ruolo della Provincia di Bolzano nella gestione delle emergenze

La Provincia Autonoma di Bolzano svolge un ruolo cruciale nella gestione delle emergenze legate a cadute massi e dissesti idrogeologici che possono interessare le infrastrutture viarie. Attraverso il Servizio strade, e avvalendosi di tecnici specializzati e geologi, la Provincia implementa un sistema di monitoraggio costante dei versanti. Gli interventi includono la valutazione delle condizioni di sicurezza, l'adozione di misure temporanee e urgenti, come la chiusura delle strade, fino al completo ripristino delle condizioni ottimali. Nei casi più complessi, vengono coinvolte anche altre strutture provinciali per assicurare la massima efficacia nell'intervento, garantendo così la sicurezza dei cittadini e la continuità dei collegamenti essenziali.