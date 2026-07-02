Al XIX Congresso nazionale della Uil, in corso a Padova dal 2 al 4 luglio, un momento di profonda emozione ha segnato l'intervento del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Dal palco, Bombardieri ha evocato il ricordo di Luana D’Orazio, la giovane operaia scomparsa tragicamente, e il suo legame indissolubile con la madre, Emma Marrazzo, presente in sala. Subito dopo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seduta in prima fila tra le autorità, si è alzata per un gesto significativo, abbracciando calorosamente la madre di Luana.

Il commosso ricordo di Luana D’Orazio e l'impegno per la sicurezza sul lavoro

Nel suo discorso incentrato sulla cruciale tematica della sicurezza sul lavoro, Pierpaolo Bombardieri ha sottolineato come la vicenda di Luana D’Orazio e il coraggio della madre, Emma, abbiano tracciato una strada per l'impegno sindacale. “Ci ha condotto su questa strada Luana e la sua mamma coraggio, Emma”, ha affermato Bombardieri, evidenziando il ruolo ispiratore della loro storia. Ha poi condiviso un momento di toccante intimità: “Quando Emma mi dice che Luana le appare in sogno e le dice di continuare con noi questa battaglia, mi si stringe il cuore, aumenta la forza per accrescere il nostro impegno.”

Il segretario generale della Uil ha rimarcato il costante lavoro di Emma Marrazzo al fianco del sindacato nella battaglia per ottenere giustizia.

Rivolgendosi direttamente a lei, Bombardieri ha aggiunto: “Emma, permettimi di dirti che nessuno ti restituirà Luana, ma che hai trovato una grande famiglia e, in questa famiglia, Luana vive ogni giorno con noi.” Parole che hanno voluto esprimere vicinanza e un senso di appartenenza, riconoscendo il dolore incolmabile ma anche la forza di una comunità che non dimentica.

Il gesto di Giorgia Meloni e il contesto del congresso Uil

Immediatamente dopo le parole cariche di commozione di Bombardieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha compiuto un gesto di grande sensibilità. Alzandosi dalla prima fila, ha raggiunto Emma Marrazzo per un abbraccio sentito, un momento di condivisione del dolore e di solidarietà che ha catturato l'attenzione dei presenti al congresso.

Luana D’Orazio, la cui memoria è stata onorata, perse la vita il 3 maggio 2021, stritolata da un orditoio mentre lavorava in una fabbrica tessile nella provincia di Prato, un evento che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il XIX Congresso nazionale della Uil, ospitato presso l’area fieristica di Padova, prosegue con lo slogan “Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell’era dell’IA”. L'evento vede Pierpaolo Bombardieri come unico candidato alla riconferma nella carica di segretario generale. Dopo la sua relazione introduttiva, il programma della giornata del 2 luglio prevedeva l'atteso intervento della premier Giorgia Meloni, fissato intorno alle 17:30, a testimonianza dell'importanza del dibattito in corso e della presenza istituzionale ai lavori sindacali.