Nel Meranese, le intense operazioni di sgombero e messa in sicurezza proseguono senza sosta, a seguito della significativa colata detritica che ha interessato il territorio nei giorni scorsi. L'evento ha richiesto un'immediata risposta per mitigare i danni e ripristinare la normalità.

Gli interventi, avviati con la massima urgenza, si concentrano in modo prioritario sulle aree residenziali e sulle aziende agricole che hanno subito i maggiori danni. Queste zone sono state colpite direttamente dalla massa di detriti, rendendo indispensabile un'azione rapida per la rimozione del materiale e la valutazione delle strutture.

Parallelamente, un'attenzione cruciale è dedicata al ripristino delle infrastrutture locali, essenziali per la viabilità e i servizi, e alla messa in sicurezza della strada provinciale, un'arteria fondamentale per la mobilità nell'area. L'obiettivo è garantire la piena agibilità e la sicurezza per residenti e operatori economici.

Le forze in campo e il coordinamento degli interventi

Un'ampia e coordinata mobilitazione di risorse umane e tecniche è attualmente impegnata sul campo per gestire l'emergenza. Alle attività partecipa attivamente il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, con la sua esperienza e le sue attrezzature specializzate, affiancato da numerosi corpi volontari dei vigili del fuoco provenienti da diverse località, che offrono un contributo indispensabile in termini di manodopera e conoscenza del territorio.

Questa sinergia tra professionisti e volontari è cruciale per la vastità degli interventi richiesti.

A questi si aggiungono il Servizio strade, responsabile del ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle arterie stradali, l'Ufficio sistemazione bacini montani, con il compito di valutare e intervenire sulla stabilità idrogeologica del territorio, e la Protezione civile, che coordina l'assistenza alla popolazione e la gestione complessiva dell'emergenza. Diverse imprese specializzate nel movimento terra sono inoltre operative con mezzi pesanti per accelerare le operazioni di rimozione dei detriti. Il coordinamento tra tutti questi enti è fondamentale per affrontare con rapidità ed efficacia le numerose criticità emerse, specialmente nelle zone più gravemente interessate dalla colata detritica, garantendo un'azione sinergica e mirata.

Il rientro degli sfollati e la situazione degli edifici danneggiati

Sul fronte della popolazione colpita, si registrano notizie confortanti per la maggior parte degli interessati. Delle 69 persone che erano state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni, la maggior parte ha già potuto fare ritorno, un segnale positivo del progresso delle operazioni di messa in sicurezza. Questo rientro graduale testimonia l'efficacia degli interventi iniziali e la volontà di riportare i residenti alla normalità il prima possibile.

Tuttavia, la situazione rimane particolarmente critica per alcuni edifici che hanno riportato danni più gravi a causa della colata. Per questi immobili, che necessitano di valutazioni approfondite e interventi strutturali complessi, i tempi di riapertura non sono al momento prevedibili.

La loro condizione è mantenuta sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti e dei tecnici, che stanno lavorando per definire le soluzioni più opportune e i tempi necessari per un eventuale recupero o per altre decisioni. La sicurezza degli abitanti resta la priorità assoluta in ogni fase delle operazioni.

Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza proseguiranno senza interruzioni fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza in tutte le aree colpite dall'evento. L'obiettivo finale è garantire la piena agibilità del territorio e la tranquillità dei residenti, scongiurando ulteriori rischi e permettendo una ripresa completa delle attività.