Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha categoricamente dichiarato che la frattura con la Procura della città è ormai "non sanabile". Questa affermazione perentoria è stata rilasciata il 6 luglio 2026, durante una conferenza stampa convocata per affrontare le recenti e delicate vicende giudiziarie che hanno coinvolto direttamente l'amministrazione comunale.

La posizione del primo cittadino di Terni evidenzia una rottura profonda e apparentemente irreversibile tra due importanti istituzioni cittadine, un segnale di crescenti tensioni istituzionali che caratterizzano il panorama politico e giudiziario locale.

Le dichiarazioni di Bandecchi delineano un quadro di relazioni compromesse, con implicazioni significative per la gestione della cosa pubblica e per il dialogo tra i poteri.

Le ferme dichiarazioni del sindaco Bandecchi

Durante l'incontro con i giornalisti, Bandecchi ha ribadito con forza che la situazione con la Procura di Terni è giunta a un punto di non ritorno. "Non c’è possibilità di ricucire il rapporto", ha affermato il sindaco, sottolineando l'impossibilità di ristabilire un dialogo costruttivo. Ha spiegato che questa rottura è il culmine di una serie di eventi e circostanze che, nel tempo, hanno progressivamente minato la fiducia reciproca tra le istituzioni coinvolte.

Il sindaco di Terni ha inoltre espresso una chiara posizione riguardo al rispetto dei ruoli istituzionali, dichiarando: "Non posso più avere rapporti con chi non rispetta il ruolo delle istituzioni".

Questa frase evidenzia la percezione di una mancanza di riconoscimento o di un'invasione di competenze che ha contribuito in maniera determinante all'attuale stato di conflitto. La sua presa di posizione appare dunque come una reazione a quella che egli interpreta come una violazione dei principi di autonomia e rispetto tra le diverse sfere di potere.

Il ruolo e il contesto della Procura di Terni

La Procura della Repubblica di Terni rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario, essendo l'organo competente per l'esercizio dell'azione penale e per la tutela della legalità all'interno del territorio della provincia di Terni. Il suo mandato include il coordinamento delle indagini e la rappresentanza dell'accusa nei procedimenti penali, operando in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato, come previsto dalla Costituzione.

La sede operativa della Procura è situata nel prestigioso Palazzo di Giustizia di Terni, un luogo simbolo dell'amministrazione della giustizia. La vicenda che ha condotto alla drastica dichiarazione del sindaco Bandecchi si inserisce in un più ampio contesto di tensioni istituzionali che hanno visto protagonisti esponenti dell'amministrazione comunale e la magistratura locale. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni precise che hanno scatenato questa frattura, il sindaco ha mantenuto una posizione irremovibile, escludendo qualsiasi possibilità di mediazione o di ricomposizione del rapporto.

Questa situazione di stallo tra il sindaco di Terni e la Procura solleva interrogativi importanti sulla governance locale e sulla necessità di un equilibrio tra i poteri, elementi cruciali per il corretto funzionamento della vita democratica e amministrativa della città.