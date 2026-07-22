La deputata Elisabetta Piccolotti ha sollevato un'importante questione parlamentare riguardante la recente rimozione di microspie dagli uffici del Comune di Terni. L'iniziativa, resa nota il 22 luglio 2026, mira a ottenere chiarezza sulle modalità e sulle responsabilità connesse alla rimozione di questi dispositivi di ascolto, che sarebbero stati installati nell'ambito di indagini giudiziarie in corso.

La parlamentare ha posto un interrogativo diretto e ineludibile: "Chi ha autorizzato la rimozione delle microspie installate dalla magistratura negli uffici comunali di Terni?".

Piccolotti ha sottolineato con fermezza l'urgenza di accertare il pieno rispetto delle procedure legali e di escludere qualsiasi ingerenza o irregolarità nell'operazione. La presenza di tali dispositivi, infatti, è strettamente legata a delicate attività investigative.

Le richieste di chiarimento e il contesto istituzionale

L'interrogazione di Piccolotti si inserisce in un più ampio clima di attenzione istituzionale verso le attività di controllo e monitoraggio che interessano gli enti locali. La deputata ha specificamente richiesto al Governo di fornire dettagli su chi abbia effettivamente concesso l'autorizzazione per la rimozione degli apparati e se in tale processo siano state coinvolte autorità diverse da quelle giudiziarie.

Piccolotti ha ribadito che la trasparenza sulle procedure adottate è un pilastro fondamentale per garantire la legalità e la salvaguardia dell'attività investigativa.

La vicenda delle microspie rimosse ha provocato una forte reazione anche da parte del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il primo cittadino ha definito l'intera situazione un "caso politico malavitoso", esprimendo profonda preoccupazione. Bandecchi ha categoricamente affermato che il ritrovamento di dispositivi di ascolto all'interno degli uffici comunali rappresenta un fatto di estrema gravità. Per questo motivo, ha richiesto un chiarimento pubblico e urgente sulle responsabilità e sulle reali motivazioni che hanno portato a tale operazione.

Il sindaco ha reiterato la sua posizione, dichiarando: "La vicenda delle microspie in Comune è un caso politico malavitoso".

Il Comune di Terni al centro dell'attenzione

Il Comune di Terni, in quanto ente locale dell'Umbria, è responsabile della gestione amministrativa del proprio territorio e dell'erogazione dei servizi ai cittadini. La sua operatività è regolata da normative nazionali e regionali che impongono, tra l'altro, la massima trasparenza amministrativa e una stretta collaborazione con le autorità giudiziarie in caso di indagini. La scoperta e la successiva rimozione delle microspie pongono l'amministrazione comunale in una posizione delicata, richiedendo risposte chiare e tempestive.

L'episodio della rimozione delle microspie si configura, dunque, come un evento di significativa rilevanza, che ha generato un'ampia attenzione sia a livello istituzionale che giudiziario. Le richieste di chiarimento provengono sia da rappresentanti parlamentari, come la deputata Piccolotti, sia dalle stesse autorità locali, a testimonianza della serietà della questione. Il caso resta attualmente oggetto di approfondimento e di attento monitoraggio da parte di tutte le istituzioni competenti, in attesa di sviluppi che possano fare piena luce sull'accaduto.