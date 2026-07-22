Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato una visita a sorpresa nella sede della Sala operativa unificata della Regione, situata a Palermo, nel pomeriggio del 22 luglio 2026. L'obiettivo primario della sua presenza era verificare di persona il coordinamento e l'efficacia delle attività di contrasto ai numerosi e devastanti incendi che in queste ore stanno interessando diversi territori dell'Isola. Durante il sopralluogo, Schifani ha seguito attentamente l'evoluzione della complessa situazione, affiancato dall'assessora al Territorio Giusi Savarino e dai responsabili regionali della Protezione civile e del Corpo forestale.

In questa occasione, ha ricevuto un aggiornamento dettagliato sugli interventi in corso e sull'impiego strategico dei mezzi sia a terra che aerei, fondamentali per la gestione dell'emergenza.

L'emergenza roghi in Sicilia: un bilancio degli interventi

Il quadro dell'emergenza si presenta particolarmente critico: dalla mezzanotte del 22 luglio, sono state ben 344 le richieste di intervento pervenute per roghi diffusi su tutto il territorio siciliano. Per fronteggiare questa vasta ondata di incendi, un imponente dispositivo di forze si è alternato nell'arco della giornata: 5.000 unità del Corpo forestale, 130 squadre dei Vigili del fuoco con un totale di 650 uomini e 150 squadre della Protezione civile, che hanno messo in campo 450 unità.

L'intervento aereo è stato cruciale: sono stati impiegati sei Canadair, dieci elicotteri appartenenti alla flotta regionale e ulteriori tre elicotteri della flotta nazionale, tutti alternatisi incessantemente per domare le fiamme. Nonostante l'enorme sforzo, dei 344 roghi segnalati, 300 sono stati spenti, ma 44 focolai risultano ancora attivi e richiedono interventi urgenti. Le zone più colpite e dove le squadre di soccorso sono tuttora impegnate in operazioni complesse includono Casaboli, Bivona, Alimena, San Cataldo, Galati Mamertino, diverse aree del Parco delle Madonie e l'intera zona del Siracusano.

Schifani: la Sala operativa cuore del sistema di emergenza

Il presidente Schifani ha voluto rimarcare l'importanza strategica della struttura visitata: “Sono venuto personalmente nella sala operativa unificata della Regione per verificare da vicino il coordinamento delle operazioni di contrasto agli incendi che in queste ore stanno colpendo duramente diversi territori della nostra Isola.

Questa sala è il cuore del sistema regionale di emergenza, un luogo dove Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile interagiscono in maniera immediata e sinergica. Ciò permette di intervenire nel minor tempo e nel miglior modo possibile nel contrasto ai roghi, ottimizzando al massimo l'impiego dei mezzi a terra e aerei disponibili”.

Rivolgendosi direttamente ai cittadini siciliani, il presidente ha voluto rassicurare e al contempo chiedere collaborazione: “Ai siciliani dico che la Regione è in campo con tutte le forze disponibili e con il massimo impegno, rivolto a tutelare persone, abitazioni e patrimonio boschivo. Ringrazio di cuore uomini e donne della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale che stanno lavorando senza sosta con grande spirito di servizio e abnegazione.

Insieme a questo ringraziamento, chiedo ai cittadini la massima collaborazione. La prevenzione e la segnalazione tempestiva di ogni focolaio o situazione sospetta sono fondamentali per contenere i danni. Non abbasseremo la guardia finché l'emergenza non sarà rientrata e la situazione non sarà completamente sotto controllo”.

La Sala operativa unificata: centro nevralgico del coordinamento

La Sala operativa unificata della Regione si conferma un punto nevralgico e indispensabile per la gestione di tutte le emergenze sul territorio siciliano, in particolare quelle legate agli incendi. La sua funzione principale è quella di garantire un coordinamento efficace e una risposta tempestiva. Al suo interno, la stretta sinergia tra le diverse componenti operative – Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile – assicura che ogni richiesta di intervento proveniente dal territorio sia gestita con la massima efficienza.

Questo modello collaborativo è cruciale per affrontare con successo eventi calamitosi, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e salvaguardando la sicurezza della popolazione e l'integrità del patrimonio naturale siciliano.