Un drammatico episodio di violenza ha scosso il pomeriggio del 22 luglio a Bari Sardo, nell'Ogliastra. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in strada, vittima di un'aggressione brutale. Le prime ricostruzioni indicano che l'aggressore, conducente di un'automobile, avrebbe dapprima investito la vittima, che si trovava in compagnia di una ragazza. Subito dopo l'impatto, l'uomo sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe colpito il venticinquenne ripetutamente con un coltello, cagionandone il decesso sul posto.

Dettagli dell'aggressione a Bari Sardo

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, e non è stato possibile salvare la vita al venticinquenne.

La ragazza che accompagnava la vittima è rimasta gravemente ferita, riportando traumi alle gambe, ed è stata immediatamente trasportata e ricoverata presso l'ospedale di Cagliari. Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato un'indagine approfondita per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il movente di un gesto così efferato.

Contesto di episodi simili in Sardegna

Questo tragico evento si inserisce in un contesto preoccupante, poiché la Sardegna ha registrato altri episodi di violenza in cui l'uso di automobili come arma è stato volontario. Un caso recente, che ha destato allarme, ha visto l'arresto di un uomo di 40 anni a Olbia per tentato omicidio. L'individuo aveva intenzionalmente investito un connazionale a seguito di una lite.

La vittima, un trentasettenne, è tuttora in coma, avendo riportato un grave trauma facciale. L'aggressore si era successivamente costituito presso il commissariato locale.

La reiterazione di tali gravi episodi sottolinea la preoccupante intensità delle aggressioni che si verificano sulle strade sarde, spesso con esiti drammatici, non solo per le vittime dirette ma anche per tutte le persone coinvolte. Le autorità competenti mantengono un costante monitoraggio sul fenomeno, intensificando gli sforzi e gli interventi mirati a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori tragedie.