Un importante recupero è stato compiuto dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, che hanno riportato alla luce una statua di Gesù Bambino. L'opera sacra era stata sottratta ben 26 anni fa da un luogo di culto nel Nord Barese. Il furto, un evento che aveva destato profondo rammarico nella comunità, risaliva al lontano 1999, quando la preziosa effigie fu rubata dall'altare di una chiesa locale. Questo ritrovamento rappresenta un significativo successo investigativo, restituendo un bene di particolare valore storico e religioso alla sua legittima sede.

L'intera operazione è stata il frutto di una complessa e meticolosa attività investigativa, condotta con dedizione dai militari specializzati nella salvaguardia dei beni culturali della nazione.

Il lungo percorso del recupero e le indagini

La statua di Gesù Bambino, un manufatto di pregevole fattura realizzato in legno policromo, era stata oggetto di incessanti ricerche da parte delle forze dell'ordine sin dal momento della sua misteriosa scomparsa. Per oltre due decenni, l'opera è rimasta dispersa, ma l'impegno dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale non è mai venuto meno. I militari, con la loro specifica competenza nel contrasto ai furti d'arte, hanno condotto anni di indagini approfondite, incrociando dati e informazioni su un vasto repertorio di beni artistici trafugati e dispersi sul territorio nazionale.

Questa perseveranza ha finalmente dato i suoi frutti, permettendo di rintracciare il prezioso manufatto. L'operazione si è conclusa con il successo del recupero della statua, che è stata immediatamente predisposta per la sua restituzione alla comunità religiosa di appartenenza, un momento di grande gioia e sollievo per i fedeli.

Il profondo significato storico e religioso dell'opera ritrovata

Il ritrovamento della statua di Gesù Bambino assume un significato che va oltre il mero recupero materiale di un bene. L'opera, infatti, rappresenta un simbolo di devozione di grande importanza per la comunità locale e per l'intera area del Nord Barese. La sua assenza per così lungo tempo aveva lasciato un vuoto, non solo materiale ma anche spirituale, all'interno della chiesa e tra i suoi parrocchiani.

Essendo stata trafugata nel 1999, la statua è stata ora restituita alla chiesa da cui era stata illecitamente sottratta, ripristinando così un elemento fondamentale del patrimonio culturale e religioso del territorio. Questo evento sottolinea l'importanza della tutela dei beni culturali e la capacità delle forze dell'ordine di riportare alla luce tesori perduti, garantendo che la storia e la spiritualità di una comunità possano continuare a essere celebrate e tramandate attraverso i suoi simboli più cari.