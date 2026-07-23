Un grave incidente sul lavoro ha scosso la mattinata di oggi, 23 luglio 2026, a Milano, nel cuore del quartiere Chinatown. Un operaio di 63 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un'altezza considerevole all'interno di un cantiere edile. L'episodio si è verificato in via Rosmini, poco dopo le 14:30, quando l'uomo, impegnato nelle sue mansioni, è caduto dal secondo piano di uno stabile in fase di costruzione. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità, ma le prime informazioni indicano una perdita di equilibrio mentre l'operaio si trovava su una scala, un evento che ha trasformato una giornata lavorativa ordinaria in un'emergenza critica.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che l'operaio stesse eseguendo lavori di puntellamento di un telaio, un'operazione propedeutica al montaggio di una finestra, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. La caduta libera dal secondo piano ha avuto conseguenze drammatiche, provocando lesioni di estrema gravità. Immediatamente dopo l'allarme, il personale del 118 è giunto sul posto con la massima urgenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure all'uomo, la cui vita era in pericolo imminente, e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Qui, l'operaio è stato ricoverato in condizioni critiche, e i medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute, lottando per stabilizzarlo.

Le indagini in corso e la sicurezza sul lavoro

A seguito del drammatico evento, gli agenti della polizia locale sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Hanno immediatamente avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, esaminando il sito del cantiere e acquisendo ogni elemento utile per comprendere le cause precise della caduta. Un aspetto centrale delle verifiche riguarda il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere. L'obiettivo è non solo ricostruire i fatti, ma anche individuare eventuali mancanze o violazioni che possano aver contribuito all'incidente, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e garantire la tutela dei lavoratori.

Il contesto urbano e la risposta dei soccorsi

L'episodio si è verificato in una zona particolarmente vivace e centrale di Milano, il quartiere Chinatown, noto per la sua costante evoluzione urbana e per la presenza di numerosi cantieri, sia di ristrutturazione che di nuove costruzioni. La densità abitativa e la frequenza di attività edili rendono la questione della sicurezza sul lavoro ancora più pressante. In questo contesto, la prontezza e l'efficienza dei soccorsi sono state cruciali. Il rapido intervento del 118 e il conseguente trasferimento dell'operaio all'ospedale Niguarda, una delle principali strutture ospedaliere più importanti e attrezzate della città per la gestione delle emergenze mediche e dei traumi complessi, hanno rappresentato un fattore determinante per le possibilità di sopravvivenza dell'uomo, sebbene le sue condizioni rimangano estremamente gravi.