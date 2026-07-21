Un presidio si è svolto a Milano, in piazza della Scala, per commemorare Fakir, il giovane la cui morte è stata attribuita dai manifestanti al "razzismo di Stato". L'iniziativa, organizzata da collettivi e associazioni antirazziste, ha radunato i partecipanti davanti al Comune per esprimere dissenso e chiedere giustizia.

Durante la manifestazione, striscioni e slogan sono stati esposti contro il razzismo istituzionale, evidenziando l'urgenza di un cambiamento nelle politiche di gestione dell'immigrazione e della sicurezza. La morte di Fakir è stata presentata come un episodio emblematico di discriminazione e violenza che, secondo i presenti, coinvolge direttamente le istituzioni.

Le richieste e la partecipazione al presidio di Milano

Il presidio ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, attivisti e rappresentanti di associazioni antirazziste. Sono state espresse parole di solidarietà alla famiglia di Fakir e richieste di maggiore trasparenza e responsabilità dalle autorità. Gli organizzatori hanno affermato: "Non possiamo accettare che episodi come questo si ripetano".

Diversi manifestanti hanno richiamato alla memoria altri casi analoghi verificatisi in passato, rafforzando l'appello per interventi concreti volti a prevenire discriminazioni e violenze a sfondo razziale. La manifestazione si è conclusa pacificamente, senza alcun disordine segnalato.

L'impegno delle associazioni antirazziste milanesi

Le associazioni antirazziste attive a Milano svolgono attività di sensibilizzazione e supporto alle vittime di discriminazione. Promuovono iniziative pubbliche, campagne informative e servizi di assistenza legale per contrastare il razzismo e favorire l'inclusione sociale. La loro presenza al presidio testimonia l'impegno costante nel monitorare e sollecitare risposte istituzionali.

Queste associazioni collaborano attivamente con altre realtà cittadine e nazionali, fornendo punti di ascolto e consulenza a coloro che subiscono episodi di discriminazione. Il presidio in piazza della Scala si inserisce, pertanto, in un più ampio e continuo percorso di mobilitazione contro il razzismo e per la tutela dei diritti fondamentali.