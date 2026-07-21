La difesa di Mario Roggero ha recentemente intrapreso una nuova iniziativa legale, presentando un'istanza di differimento della pena al Tribunale di sorveglianza di Milano. Questa richiesta mira a sospendere l'esecuzione della condanna in attesa che venga definita la domanda di grazia, già inoltrata dalla moglie del gioielliere. L'azione della difesa è stata avviata dopo aver appreso della trasmissione degli atti relativi al caso dal Tribunale di Torino a quello di Milano, un passaggio che aveva inizialmente aperto alla possibilità di un cambio di foro competente.

Nel dettaglio, il legale di Roggero, informato dello spostamento dei documenti, ha tempestivamente inviato una Pec ai magistrati milanesi, con l'intento di reiterare formalmente la richiesta di differimento della pena. Tuttavia, l'Ufficio di sorveglianza milanese ha successivamente deciso di restituire l'intera documentazione al capoluogo piemontese. La motivazione alla base di questa restituzione è stata la ferma convinzione che la competenza territoriale per la gestione dell'istanza rimanga saldamente a Torino. Questa decisione si fonda sul fatto che la richiesta originale di differimento era stata presentata in un momento in cui il settantaduenne Mario Roggero si trovava ancora in stato di libertà, un elemento determinante per la definizione della giurisdizione.

La Questione della Competenza Giurisdizionale

La pronuncia dell'Ufficio di sorveglianza di Milano, che ha disposto la restituzione degli atti a Torino, evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale. L'istanza di differimento della pena, strettamente connessa alla domanda di grazia avanzata dalla consorte di Roggero, è stata valutata come di esclusiva pertinenza del Tribunale piemontese. La ragione di tale attribuzione di competenza risiede nel fatto che la richiesta iniziale era stata formalizzata quando Mario Roggero non era ancora sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Pertanto, la competenza rimane attribuita all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'istanza è stata originariamente depositata e dove il soggetto godeva dello stato di libertà.

Questo passaggio procedurale è cruciale per la corretta gestione del fascicolo.

Il Contesto del Caso Roggero e le Reazioni Giudiziarie

Il caso Roggero continua a generare significative ripercussioni, estendendosi anche all'interno dell'ambiente giudiziario italiano. La Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso una ferma condanna per gli attacchi e le pressioni subite dai magistrati direttamente coinvolti nella vicenda. L'Associazione ha segnalato che, a seguito dell'emissione della sentenza, i giudici sono diventati bersaglio di una campagna di minacce, insulti e messaggi d'odio, un fenomeno che mina l'integrità e l'autonomia della magistratura. L'ANM ha manifestato la propria piena solidarietà sia ai colleghi piemontesi, che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, sia ai magistrati della Corte di Cassazione, i quali hanno successivamente confermato tali verdetti.

L'Associazione ha rimarcato con forza che questi attacchi sono stati perpetrati "per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa", sottolineando la gravità di un clima in cui l'applicazione della norma viene contestata con metodi intimidatori.